Colombia será el país invitado de honor en Annecy 2027, el festival más importante de la animación

La animación colombiana atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. Durante los últimos años, estudios, artistas y productores han logrado abrirse espacio en mercados internacionales, participar en grandes producciones y desarrollar proyectos propios que hoy compiten en escenarios de primer nivel. Ese crecimiento sostenido ha convertido al país en un referente cada vez más visible dentro de la industria global.

En A Vivir Que Son Dos Días, Carlos Moreno, director de promoción internacional de Proimágenes Colombia, explicó que la designación de Colombia como país invitado de honor en el Festival de Annecy 2027 representa un reconocimiento al trabajo que el sector ha construido durante más de cuatro décadas. Según señaló, el anuncio confirma que las historias, el talento y la capacidad técnica de los creadores colombianos están alcanzando una proyección internacional cada vez mayor.

La noticia llega pocos días después de que el estudio colombiano Bombillo Amarillo obtuviera uno de los principales reconocimientos del festival gracias a su participación en la película La violinista. Para Carlos, este logro demuestra que el país cuenta con profesionales capaces de responder a los más altos estándares de la industria, tanto en servicios de animación para producciones internacionales como en el desarrollo de historias propias.

El directivo también destacó que compañías de alcance global han comenzado a buscar talento colombiano para sus proyectos, atraídas por la calidad artística, la formación especializada y los incentivos que ofrece el país para el sector audiovisual. A esto se suma el crecimiento de estudios y emprendimientos creativos que hoy desarrollan proyectos desde distintas regiones del territorio nacional.

La preparación para Annecy 2027 comenzará con un trabajo conjunto entre instituciones públicas, organizaciones del sector y los propios creadores. El objetivo será identificar proyectos, estudios y talentos que representen la diversidad de la animación colombiana. Mientras avanza ese proceso, Bogotá también será escenario de iniciativas como el Bogotá Audiovisual Market (BAM) y experiencias de animación digital abiertas al público, que seguirán fortaleciendo un sector que hoy vive uno de sus momentos más destacados.