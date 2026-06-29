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29 jun 2026 Actualizado 23:31

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Mujer resultó herida en accidente en la vía Bayunca-Cartagena

El vehículo terminó fuera de la carretera, en sentido hacía el corregimiento

Mujer resultó herida en accidente en la vía Bayunca-Cartagena

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Cartagena
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Una mujer resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Cartagena con el corregimiento de Bayunca, luego de que un vehículo particular se saliera de la carretera y terminara chocando contra un muro.

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Al parecer la mujer se encontraba a un lado de la vía cuando fue impactada por el vehículo, el cual habría sido golpeado por uno de carga pesada.

Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre las causas del siniestro ni las hipótesis.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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