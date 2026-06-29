Mujer fue rescatada por la Policía luego de ser agredida presuntamente por su compañero sentimental

Una mujer fue rescatada por la rápida reacción de la Policía luego de ser agredida, presuntamente, por su compañero sentimental en Río Viejo

Los gritos de auxilio rompieron el silencio de la noche en el barrio La Argentina, en Río Viejo. Quienes viven en el sector aseguran que las discusiones de la pareja eran frecuentes, pero esta vez el miedo fue mayor. Al escuchar los desesperados llamados de la mujer, varios vecinos decidieron dejar de ser simples testigos y alertaron a la Policía Nacional para evitar que la situación terminara en una tragedia.

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Los uniformados de las Zonas de Atención Policial, que adelantaban labores de vigilancia, registro y control en el casco urbano del municipio, acudieron de inmediato al llamado ciudadano y se desplazaron hasta la calle 8 con carrera 6 del barrio La Argentina.

Al llegar encontraron a la víctima sumida en el llanto y la desesperación, con varias lesiones visibles en diferentes partes de su cuerpo. Según la información recopilada en el lugar, las heridas habrían sido ocasionadas por su compañero sentimental, un hombre de 28 años, oriundo de Algarrobo, Magdalena.

Mientras algunos vecinos intentaban tranquilizar a la mujer, los policías intervinieron rápidamente para controlar la situación, evitar una nueva agresión y garantizar la seguridad de todas las personas presentes. Posteriormente, la víctima fue trasladada al hospital municipal para recibir atención médica.

En el procedimiento fue capturado el presunto agresor, a quien se le informaron sus derechos como persona capturada y posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de violencia intrafamiliar.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, rechazó este tipo de hechos e hizo un llamado a denunciar cualquier caso de agresión dentro del hogar.

“La violencia nunca será la solución a los conflictos familiares. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente estos hechos para proteger la vida e integridad de las víctimas. La reacción de la comunidad y de nuestros policías permitió atender esta emergencia de manera inmediata y poner al presunto responsable a disposición de la autoridad competente”, afirmó el oficial.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar e invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho que amenace la convivencia y la seguridad. Recordó además que una llamada oportuna puede marcar la diferencia entre una tragedia y una vida salvada.