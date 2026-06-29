Motociclista resultó muerto en la Vía al Mar

Un accidente de tránsito se registró en la Vía al Mar dejando como saldo la muerte de un motociclista que colisionó contra la parte trasera de un vehículo que permanecía varado sobre la carretera.

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El siniestro ocurrió en el kilómetro 7+650 de la Ruta Nacional 90A01, en jurisdicción de Cartagena.

De acuerdo con el reporte oficial, un vehículo tipo campero se encontraba detenido sobre la berma derecha de la vía en sentido Cartagena - Barranquilla cuando fue impactado por una motocicleta.

La víctima fue identificada como Willys Junior Peña Figueroa, quien conducía la motocicleta y falleció de manera inmediata debido al fuerte impacto.

Las primeras hipótesis indican que el vehículo estacionado presuntamente no contaba con la señalización preventiva o que el motociclista habría intentado adelantar por la derecha.

Según sus familiares, Willys Junior Peña había salido desde muy temprano del municipio de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, para pasar el domingo en las playas de Manzanillo del Mar.