El código iframe se ha copiado en el portapapeles

De Mar y Río apuesta por preservar la identidad sonora del Pacífico colombiano

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Felipe Amú, director de la agrupación De Mar y Río, destacó la importancia de preservar las tradiciones musicales del Pacífico colombiano y acercarlas a nuevas audiencias.

La agrupación está integrada por artistas provenientes de distintos territorios del Pacífico, entre ellos Cauca, Timbiquí, Guapi, Buenaventura y otras zonas de la región.

Ampliar Cerrar

Felipe Amú señaló que uno de los mayores retos para sacar adelante este proyecto fue coordinar los tiempos entre las responsabilidades académicas, laborales y artísticas de sus integrantes. Sin embargo, gracias al trabajo previo que habían desarrollado, el proceso de producción logró avanzar de manera más fluida.

Cantaré contó con la producción de Iván Benavídes, reconocido productor de la música colombiana que ha trabajado junto a artistas como Carlos Vives, Aterciopelados y ChocQuibTown.

Ampliar Cerrar

Según Felipe, la vida terminó uniendo los caminos de Iván Benavídes y De Mar y Río, permitiendo que el productor se sumara al proyecto, mientras la agrupación asumió los costos de sus desplazamientos para hacer posible el lanzamiento de Cantaré.

La invitación está abierta para que el público escuche Cantaré en las diferentes plataformas musicales y continúe apoyando el talento nacional y las expresiones culturales del Pacífico colombiano.