Más de 130 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte en las vías de acceso a Cartagena

Más de 130 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte están desplegados en las vías de acceso a la ciudad

Con motivo del puente festivo de ‘San Pedro y San Pablo’, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad y acompañamiento para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes.

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A través de siete (7) áreas de prevención se realizaron controles en los principales corredores viales, acompañando a conductores y viajeros.

La estrategia institucional “No más excusas en la vía” busca, a través del control y la sensibilización, prevenir la siniestralidad vial, especialmente en esta época del año, cuando se incrementa el tránsito de vehículos.

De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, por las vías del departamento de Bolívar transitaron más de 70 mil vehículos y más de 32 mil personas se movilizaron por la Terminal de Transportes.

Como resultado de la acción preventiva, se han impuesto 296 comparendos y se han inmovilizado 218 vehículos.

Invitamos a todos los conductores y ciudadanos a madrugarle al plan retorno y a respetar las normas de tránsito.

La Policía Nacional invita a todos los conductores a seguir estas recomendaciones para prevenir accidentes y garantizar un viaje seguro durante este puente festivo:

• Revise su vehículo antes de viajar: Verifique el estado de los frenos, las llantas, las luces y los niveles de aceite y líquido de frenos.

• Respete los límites de velocidad: Conduzca de manera prudente y evite maniobras peligrosas.

• No mezcle alcohol y conducción: Si va a consumir bebidas alcohólicas, designe un conductor elegido.

• Use el cinturón de seguridad: Es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.

• Descanse antes de conducir: Evite manejar si está cansado o con sueño.

• Mantenga la distancia de seguridad: Respete la distancia con otros vehículos para evitar colisiones.

• Respete las señales de tránsito: Cumpla las normas viales y obedezca las indicaciones de los agentes de tránsito

• Evite distracciones: No use el celular mientras conduce y mantenga toda su atención en la vía.

• Revise el clima y el estado de las vías: Infórmese sobre las condiciones climáticas y el estado de las carreteras antes de salir.

• Lleve sus documentos en regla: Porte su licencia de conducción, SOAT, revisión técnico-mecánica y demás documentos al día.