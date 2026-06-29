Mardique se une a la celebración del Día del Pescador y del Campesino en Pasacaballos

Las organizaciones coincidieron en que este tipo de alianzas entre la empresa privada y la comunidad contribuyen a fortalecer el tejido social, reconocer el trabajo de pescadores y campesinos e impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo sostenible de Pasacaballos

Las organizaciones comunitarias Asoafropez, Asociación de Campesinos Los Manguitos, Asociación Integral Afro de Pasacaballos y Asodique conmemoraron el Día Mundial de la Pesca y el Día del Campesino con una jornada de integración en la que se rindió homenaje a la labor de pescadores y agricultores de la comunidad negra de Pasacaballos.

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La actividad contó con el respaldo de la Sociedad Portuaria Mardique y de otras empresas que se vincularon a la iniciativa, sumándose al reconocimiento de quienes, con su trabajo diario, fortalecen la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la comunidad.

Durante la celebración, las asociaciones destacaron el apoyo recibido por parte de Mardique, al atender la solicitud presentada por las organizaciones y respaldar la realización de este encuentro.

Neicer Elles Rodríguez, asesor jurídico de Asoafropez y de las asociaciones de campesinos, expresó su agradecimiento por el acompañamiento brindado.

“Queremos agradecer inmensamente a la Sociedad Portuaria Mardique por recibir nuestra solicitud y, lo más importante, por creer en el apoyo que necesitábamos. Hoy Mardique se unió a la conmemoración del Día del Pescador y del Campesino de la comunidad negra de Pasacaballos. También agradecemos a las demás empresas que hicieron parte de esta celebración. Esperamos que esta sea una oportunidad para seguir construyendo lazos de relacionamiento positivo y trabajar de manera articulada por el bienestar de nuestra comunidad”, manifestó Elles Rodríguez.

Por su parte, Beisy Martínez, gerente de Mardique, señaló que para la compañía es fundamental acompañar este tipo de iniciativas, ya que fortalecen el vínculo con las comunidades y promueven el desarrollo social del territorio.

“En Mardique creemos que nuestro compromiso va más allá de la actividad portuaria. Apoyar a las comunidades y vincularnos a espacios como esta celebración del Día del Pescador y del Campesino nos permite contribuir a la integración, la cohesión social y al fortalecimiento de las relaciones con quienes hacen parte de nuestro entorno. Seguiremos impulsando acciones que generen valor compartido y bienestar para Pasacaballos”, afirmó la gerente.