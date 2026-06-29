‘Lactar’, la película colombiana más vista del año, triunfa en Rusia

En A Vivir Que Son Dos Días estuvo Harold Trompetero, director de Lactar, quien compartió detalles sobre el proceso creativo de esta producción, un trabajo de doce años de investigación y escritura inspirado en historias de mujeres que han logrado ser madres a los 62 años.

La película recibió los premios a Mejor Película y Mejor Actriz para María Helena Döering, quien interpreta a Victoria, protagonista del filme.

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Durante la proyección en Rusia, Harold y María Helena presenciaron la emotiva reacción del público, que terminó la función entre lágrimas y brindó una ovación de aproximadamente diez minutos.

El director destacó que, aunque la historia gira en torno a una mujer y fue escrita por un hombre, siempre le ha llamado la atención la capacidad de resiliencia femenina y la decisión de una mujer de 62 años de convertirse en madre a pesar de las dificultades.

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Del 1 al 5 de julio, Lactar hará parte del Festival Internacional Cine en las Montañas, que se realiza en Salento y Filandia, en el Quindío. Para Trompetero, participar en este evento representa un gran honor y una oportunidad para seguir llevando la película a más festivales internacionales.

Actualmente, Lactar se proyecta en el Centro Comercial Av. Chile, en Bogotá, con funciones a las 2:00 p. m. Una de las exhibiciones más importantes que mantiene la producción en cartelera.