‘Lactar’, la película colombiana más vista del año, triunfa en Rusia
La producción dirigida por Harold Trompetero continúa sumando reconocimientos internacionales tras obtener dos galardones en el Eurasia Kinofest de Rusia.
'Lactar', la película colombiana más vista del año, triunfa en Rusia
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En A Vivir Que Son Dos Días estuvo Harold Trompetero, director de Lactar, quien compartió detalles sobre el proceso creativo de esta producción, un trabajo de doce años de investigación y escritura inspirado en historias de mujeres que han logrado ser madres a los 62 años.
La película recibió los premios a Mejor Película y Mejor Actriz para María Helena Döering, quien interpreta a Victoria, protagonista del filme.
Durante la proyección en Rusia, Harold y María Helena presenciaron la emotiva reacción del público, que terminó la función entre lágrimas y brindó una ovación de aproximadamente diez minutos.
El director destacó que, aunque la historia gira en torno a una mujer y fue escrita por un hombre, siempre le ha llamado la atención la capacidad de resiliencia femenina y la decisión de una mujer de 62 años de convertirse en madre a pesar de las dificultades.
Del 1 al 5 de julio, Lactar hará parte del Festival Internacional Cine en las Montañas, que se realiza en Salento y Filandia, en el Quindío. Para Trompetero, participar en este evento representa un gran honor y una oportunidad para seguir llevando la película a más festivales internacionales.
Actualmente, Lactar se proyecta en el Centro Comercial Av. Chile, en Bogotá, con funciones a las 2:00 p. m. Una de las exhibiciones más importantes que mantiene la producción en cartelera.