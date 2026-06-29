Aventura Monumental, un juego de mesa para descubrir las historias ocultas detrás de los monumentos

Las ciudades están llenas de historias que muchas veces pasan desapercibidas en medio de la rutina. Esculturas, plazas y monumentos forman parte del paisaje cotidiano, pero detrás de ellos se esconden relatos, personajes y momentos que ayudan a entender la memoria colectiva de un territorio. Con esa idea nació Aventura Monumental, un juego diseñado para promover el conocimiento y la apropiación del patrimonio bogotano.

En A Vivir Que Son Dos Días, Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, explicó que la iniciativa surgió a partir de la necesidad de fortalecer la relación de los ciudadanos con los monumentos de la ciudad. Según contó, aunque Bogotá cuenta con más de 350 monumentos de gran formato, muchas personas desconocen las historias que guardan estas obras y su importancia dentro del patrimonio cultural de la capital.

El juego combina elementos de observación, memoria y aprendizaje. A través de fichas ilustradas, los participantes descubren información sobre esculturas y monumentos, incluyendo datos sobre sus creadores, técnicas de elaboración y algunas de las anécdotas asociadas a cada pieza. La dinámica busca que los jugadores reconozcan estos elementos mientras se divierten en familia o con amigos.

Para Diego, una de las mayores fortalezas de la propuesta es que permite acercar el patrimonio a públicos de todas las edades y convertirlo en parte de la vida cotidiana. La intención es que quienes participen no solo conozcan más sobre la ciudad, sino que también desarrollen un mayor sentido de pertenencia y cuidado por los espacios que hacen parte de su historia.

Aventura Monumental está disponible en bibliotecas públicas, colegios distritales, equipamientos culturales y distintos puntos de atención ciudadana de Bogotá. La iniciativa hace parte de las estrategias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para promover el conocimiento y la conservación del patrimonio de la ciudad entre las nuevas generaciones.