Jairo Pallares se corona como el nuevo ‘Comelón’ del Posta Challenge 2026 en Cartagena

En una emocionante y concurrida jornada final en la emblemática Plaza de los Coches, Jairo Pallares se alzó con el título de ‘El Comelón’ durante el cierre del Posta Challenge 2026, con un tiempo récord de 5 minutos. El nuevo campeón logró superar el exigente reto de devorar un kilo de la tradicional posta cartagenera en un tiempo récord de menos de 15 minutos.

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El concurso, que despertó gran expectativa en la ciudad, contó con la valiente participación de un selecto grupo de ciudadanos que se inscribieron a través de las redes sociales oficiales del evento:

Agustín Marrugo

Tania Sosa

Lewis de la Peña

Jairo Pallares

Heider Torrecilla

Como recompensa a su hazaña culinaria, el ganador disfrutará de dos experiencias turísticas para dos personas y aseguró su cupo directo para defender el título en la edición del Posta Challenge 2027.

El Posta Challenge se consolida año tras año como un evento estratégico que posiciona a Cartagena de Indias como un destino turístico gastronómico de primer nivel, rindiendo un merecido homenaje a la posta cartagenera como el plato insigne y patrimonio cultural de la ciudad. Es organizado por la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, y Acodres, con el apoyo de la Cámara de Comercio y Fenalco.

“El Posta Challenge se ha convertido en una vitrina invaluable para nuestra herencia culinaria y en un dinamizador del sector. Queremos agradecer de corazón la masiva participación y el entusiasmo de los cartageneros, quienes llenaron la Plaza de los Coches para apoyar este gran tributo a nuestro plato insignia y seguir posicionados como destino turístico gastronómico, un segmento impulsado en la promoción liderada por Corpoturismo y Acodres”, destacó Katherine Ballestas, directora de Acodres.