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29 jun 2026 Actualizado 21:22

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Gerónimo y Luciana desaparecieron en el mar porque el jet ski se quedó sin combustible

Familiares de los dos jóvenes que fueron encontrados sanos y salvos pidieron investigar a los responsables de alquilar la embarcación

Gerónimo y Luciana desaparecieron en el mar porque el jet ski se quedó sin combustible

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Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond Farah se habrían quedado sin combustible por lo que al pasar el tiempo decidieron abandonar la moto acuática y nadar, sin embargo, la corriente del agua los habría arrastrado, por lo que, decidieron flotar en medio de la noche a la espera de ser rescatados.

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Durante toda la noche los adolescentes pudieron observar y escuchar las unidades de la Armada que adelantaban las labores de búsqueda, pero debido a la oscuridad no fue posible el rescate.

Posteriormente, sobre las 11:00 am de este domingo los jóvenes fueron avistados por un grupo de pescadores en aproximaciones al sector de la isla de Barú, quienes los rescataron y los llevaron hasta el puesto de Salud, donde fueron valorados y posteriormente trasladados vía aérea hasta la ciudad de Cartagena donde se reencontraron con sus familiares.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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