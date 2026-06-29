Gerónimo y Luciana desaparecieron en el mar porque el jet ski se quedó sin combustible

Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond Farah se habrían quedado sin combustible por lo que al pasar el tiempo decidieron abandonar la moto acuática y nadar, sin embargo, la corriente del agua los habría arrastrado, por lo que, decidieron flotar en medio de la noche a la espera de ser rescatados.

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Durante toda la noche los adolescentes pudieron observar y escuchar las unidades de la Armada que adelantaban las labores de búsqueda, pero debido a la oscuridad no fue posible el rescate.

Posteriormente, sobre las 11:00 am de este domingo los jóvenes fueron avistados por un grupo de pescadores en aproximaciones al sector de la isla de Barú, quienes los rescataron y los llevaron hasta el puesto de Salud, donde fueron valorados y posteriormente trasladados vía aérea hasta la ciudad de Cartagena donde se reencontraron con sus familiares.