Finalizó la quinta versión de la Clásica del Caribe de Artes Marciales en Cartagena

Disciplinas Deportivas como el Kick Boxing, Karate Do, Taekwondo y Tempo Tatami fueron las protagonistas de la quinta versión de la Clásica del Caribe de Artes Marciales en Cartagena.

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El evento fue avalado por la WKF, la Federación Colombiana y el Instituto de Deporte y Recreación de Cartagena IDER.

Las competencias se llevaron a cabo en el coliseo Bernardo Caraballo.

La próxima cita será el Campeonato Internacional de las Artes Marciales en el mes de octubre y la sexta versión del Clásico del Caribe de las artes marciales en el 2027.