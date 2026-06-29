Fiestas de San Juan Bautista y del Pescador, en La Boquilla tuvieron DJ Jader Tremendo

Las tradicionales Fiestas Patronales de San Juan Bautista y del Pescador, en el corregimiento de La Boquilla, siguen consolidándose como una de las celebraciones más importantes de Cartagena.

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En su sexto día, con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz y la articulación desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), los asistentes disfrutaron de una programación que reunió la música, las tradiciones y el orgullo por las raíces boquilleras.

La celebración, que honra la fe, la cultura, las raíces afrodescendientes y el legado de quienes han hecho del mar una forma de vida, destacó el tradicional Desfile de Balleneras, en medio del cual las representantes de los sectores Arriba, Central y Abajo engalanaron estas festividades, llevando con orgullo la identidad y el espíritu de una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones.

En este espacio, las representantes de cada uno de los tres sectores que conforman este corregimiento, y la reina actual de estas fiestas, realizaron su presentación oficial, desfilando entre aplausos y muestras de cariño de los asistentes.

Desde las embarcaciones, las aspirantes cautivaron a los presentes con su porte, su carisma y el orgullo de representar a sus comunidades, ofreciendo un espectáculo que deleitó a habitantes raizales, cartageneros y turistas.

Música, cultura, gastronomía, integración y mucho orgullo boquillero hacen de estas fiestas un encuentro que fortalece la identidad de Cartagena.

La tarde estuvo marcada por un gran concierto que puso a cantar y bailar a turistas, habitantes raizales y cartageneros, quienes disfrutaron de la presentación de DJ Jader Tremendo y otros artistas invitados que, con su talento y energía, llenaron de alegría el escenario y convirtieron este evento en una verdadera fiesta para propios y visitantes.

“Espero que estas fiestas sean para unir más al pueblo boquillero. Me parece que la Alcaldía ha hecho un excelente trabajo; el espacio está espectacular. Esto nos sirve para seguir rescatando las fiestas y que La Boquilla también sea reconocida a nivel nacional e internacional”, expresó Andreína Castellón, asistente del evento.

“Es la primera vez que tenemos a grandes artistas. Hoy tenemos a Jader Tremendo en tarima y mañana contaremos con Ana del Castillo, en la velada de elección y coronación de la Reina del Pescador 2026. Esto es una maravilla. La Alcaldía nos ha apoyado demasiado con toda la logística que hemos necesitado para cumplir con estas fiestas”, afirmó Jessica González Peralta, coordinadora de las Fiestas del Pescador.

Estas celebraciones han reafirmado la importancia de reconocer el valor de las fiestas como patrimonio cultural, promover los encuentros generacionales y fortalecer la identidad del corregimiento alrededor de las tradiciones y costumbres que han caracterizado a La Boquilla.

Para el lunes, 29 de junio, está programado el desfile de coronación de la reina de las Fiestas del Pescador, evento que tendrá como artista principal a Ana del Castillo, quien promete poner a bailar y disfrutar a todos los asistentes.