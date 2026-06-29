Estos son los ingredientes del queso de cabeza ¿Por qué se llama así?: No es queso pero sí de cabeza

En los mercados y las carnicerías de los barrios de Colombia, el queso de cabeza sigue siendo uno de los productos más apetecidos y vendidos para el desayuno o las oncenas.

Sin embargo, detrás de este alimento existe una confusión masiva: no contiene lácteos a pesar de su nombre.

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Este es producto es un fiambre que recibe su nombre por dos principales razones: su origen y su forma.

Si es de cabeza: la base principal este embutido es la carne magra y los cartílagos extraídos directamente de la cabeza del cerdo, o res en algunos casos, incluyendo las mejillas, el morro, las orejas y la lengua.

Queso: Al cocinarse, estas partes de la cabeza liberan enormes cantidades de colágeno. Luego de esto, la mezcla se enfría dentro de un molde y bajo presión, con lo que toma una textura firme y una forma de bloque igual a la de un queso común y corriente.

Finalmente, el resultado es un áspic (sustancia gelatinosa) que se corta en rebanadas y se come frío, normalmente en sándwiches o como fiambre.

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¿Dónde se consigue?

A nivel nacional, el queso de cabeza es muy tradicional en Bogotá y el resto de Colombia. En Cundinamarca, el municipio de Villapinzón es famoso por ser productor de este fiambre.

El producto se puede conseguir en plazas de mercado, supermercados y algunas carnIcerías. Su precio puede varía por la marca, presentación y lugar de compra, pero el kilo se puede conseguir entre $32.000 y $40.000, mientras que porciones pequeñas de 250 gramos a 500 g oscilan entre $12.000 y $20.000.

En el plano internacional, este producto es muy popular en países como Perú, donde se conoce con el mismo nombre, y Chile y Argentina, donde es conocido como queso de cerdo o queso de chancho. Asimismo, en México se le conoce como queso de puerco.

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