Día del Campesino en Clemencia, Bolívar

Alcalde Miguel Samir Barrios rindió homenaje a quienes son orgullo del municipio y anunció nuevos beneficios para el campo

Clemencia vivió una de las jornadas más emotivas del año con la celebración del Día del Campesino, una gran fiesta organizada por la Administración Municipal para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los hombres y mujeres del campo, quienes con su trabajo diario garantizan los alimentos que llegan a la mesa de miles de familias.

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La Plaza Principal fue el escenario de un concurrido Mercado Campesino que reunió a productores de la cabecera municipal, corregimientos y veredas, quienes ofrecieron directamente al público una amplia variedad de productos frescos como yuca, ñame, plátano, piña, limón, ají, aguacate, maracuyá, frutas, verduras y otros alimentos cultivados con dedicación y amor por la tierra.

Los asistentes también disfrutaron de productos transformados artesanalmente, muestras gastronómicas, presentaciones folclóricas, música campesina, concursos, entrega de utensilios para fortalecer las labores agrícolas y múltiples actividades diseñadas para enaltecer a quienes representan el corazón productivo del municipio.

Durante la celebración, el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo destacó que los campesinos representan el mayor orgullo de Clemencia y anunció importantes inversiones para seguir fortaleciendo el sector rural.

“Nuestros campesinos son el orgullo de Clemencia. Gracias a su esfuerzo, disciplina y amor por la tierra tenemos alimentos de calidad en nuestras mesas y un campo que sigue creciendo. Por eso hoy les rendimos este homenaje, porque son protagonistas del desarrollo de nuestro municipio y merecen todo nuestro reconocimiento. Quiero anunciarles que vamos a realizar el mejoramiento de la sede de la UMATA para brindar una mejor atención a nuestros productores y, además, pondremos en marcha un proyecto para entregar gratuitamente semillas de plátano a todos nuestros campesinos, con el propósito de fortalecer la producción agrícola y seguir impulsando el desarrollo del campo clemenciero”, expresó el mandatario.

La jornada fue liderada por la Alcaldía Municipal de Clemencia, con el acompañamiento de la gestora social, Amalfi Coneo; la UMATA y todo su equipo de trabajo, en articulación con la Fundación Privilegios.

Con estas acciones y anuncios, la Administración Municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector agropecuario, impulsando espacios que promueven la comercialización de los productos locales, dinamizan la economía rural y generan nuevas oportunidades para las familias campesinas.

La celebración concluyó con un mensaje de gratitud para todos los agricultores del municipio, reconociendo que son ellos quienes, con su trabajo diario, siembran esperanza, cosechan progreso y hacen de Clemencia un territorio orgulloso de sus raíces campesinas.