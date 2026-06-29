Comedor y Copas, del chef José “El Chato” Barboza, campeón de 3ª edición del Posta Challenge 2026

Con una Plaza de los Coches colmada y un despliegue de sabor, tradición y cocina de vanguardia, cerró la tercera edición del Posta Challenge 2026, organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Corpoturismo y Acodrés, con el apoyo institucional de la Cámara de Comercio de Cartagena y Fenalco, demostrando el potencial de la cocina local como motor de desarrollo y orgullo ciudadano.

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Tras el riguroso consolidado de las calificaciones —donde los comensales sumaron el 60% de la nota final mediante códigos QR y el jurado experto el 40% restante—, el restaurante deIndias Comedor y Copas, del chef José “El Chato” Barboza, se coronó como el gran campeón de esta edición gracias a su propuesta denominada “La Callejera”, un sánduche de posta elaborado con pan de plátano fermentado, mantequilla de tamarindo y kola, cachete de res de cocción lenta, salsa de posta, kimchi de mango viche, babaganoush de plátano quemado, alioli de cilantro y mayonesa ahumada de kola.

El segundo lugar lo obtuvo el restaurante Matiz Colombian Food, con la propuesta llamada “La Metemono”, y el tercer lugar, Henry’s, con la propuesta llamada “Desgranado de posta cartagenera”.

Un festival en dos grandes momentos

Esta tercera edición se consolidó mediante una estrategia de doble impacto: comercial y turístico. El primer momento inició el 19 de junio, activando la experiencia culinaria directamente en las sedes de los 16 restaurantes participantes, donde locales y visitantes pudieron degustar las recetas de autor.

Posteriormente, la celebración se trasladó a la zona de experiencias de la Plaza de los Coches, desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de junio, transformando el Centro Histórico en una gran fiesta gastronómica al aire libre.

Los asistentes disfrutaron de activaciones musicales en vivo como los espectáculos de orquesta y saxofón patrocinados por El Pasquín de Joaco, la transmisión en pantalla gigante del partido de la Selección Colombia vs. Portugal que apoyó la pasión futbolera el sábado, y el aclamado concurso “El Comelón”, donde los participantes compitieron por devorar un kilogramo de posta cartagenera en el menor tiempo posible. Agradecimiento especial a Postobón como patrocinador del evento.

Balance gremial e institucional

El éxito del evento fue respaldado por los líderes de las entidades aliadas, quienes expresaron su total satisfacción frente al impacto de esta vitrina:

“Estamos sumamente felices y con el corazón lleno de orgullo por la acogida de este Posta Challenge 2026. Desde la Corporación entendemos y promovemos el destino a través de una sólida estrategia de segmentos turísticos, y este festival demuestra que el turismo gastronómico es un patrimonio vivo y una poderosa motivación de viaje para miles de visitantes. Ver la Plaza de los Coches llena de cartageneros y turistas unidos por nuestra herencia culinaria reafirma que vamos por el camino correcto hacia la competitividad internacional del destino”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, Presidente Ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, Katherine Ballestas, Directora de Acodres Capítulo Cartagena, manifestó: “Para el sector gastronómico de la ciudad, esta edición representa un hito de reactivación y hermandad culinaria. Los 16 restaurantes demostraron un nivel técnico y creativo impecable, manteniendo intacta la esencia tradicional de nuestra posta negra pero llevándola a formatos de vanguardia asombrosos. La respuesta del público fue masiva tanto en los establecimientos desde el 19 de junio como en los stands de la plaza; nuestros chefs y matronas son los grandes ganadores de esta jornada”.

En esa misma línea, Andrea Piña, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, destacó: “Desde la Cámara celebramos este balance tan positivo que impacta directamente en el fortalecimiento del tejido empresarial de nuestra ciudad. El Posta Challenge se consolida como una plataforma de visibilidad y desarrollo económico crucial para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector hospitalidad. Lograr esta sinergia entre la rigurosidad de un jurado de talla mundial y el respaldo masivo del consumidor en plataformas digitales eleva el estándar competitivo de Cartagena”.

Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar, concluyó: “la dinamización del comercio durante este fin de semana fue extraordinaria. Ver encadenados a los restaurantes, los aprendices de la Escuela Taller, las iniciativas sociales como Impulso Violeta y a marcas aliadas como SuperGiros demuestra que el comercio formal genera valor social. Nos alegra profundamente ver cómo la Plaza de los Coches se consolida como un espacio seguro, familiar y vibrante para la economía local, cerrando con broche de oro la celebración de los 492 años de nuestra amada Cartagena de Indias”.