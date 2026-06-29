Cartagena hizo historia en Ibagué y dejó en alto el orgullo de sus Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre

Cartagena consolidó con éxito rotundo su primera participación en el 52° Festival Folclórico Colombiano en Ibagué. A través de una robusta embajada artística coordinada por la Alcaldía Mayor y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Heroica deslumbró en cada uno de los escenarios de la ‘Capital Musical’, logrando promocionar con fuerza el valor patrimonial de las tradicionales Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

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El debut de la delegación en la emblemática Concha Acústica ‘Garzón y Collazos’ fue monumental. Los artistas cartageneros ofrecieron una puesta en escena impecable en tres tiempos que recorrió el misticismo del ritual del cabildo, la elegancia de la cumbia, la picardía del fandango, el son de negro y un emotivo homenaje al Joe Arroyo.

La rigurosa presentación no solo cautivó a los miles de espectadores, sino que motivó a la Alcaldía de Ibagué a otorgar dos importantes reconocimientos a la delegación de Cartagena por su invaluable aporte y excelencia cultural en el marco del encuentro nacional.

El segundo gran hito se vivió durante el majestuoso Desfile Nacional de San Pedro, donde las calles de Ibagué se convirtieron en un río de alegría caribeña gracias al talento de las agrupaciones participantes: Kalov Dance, Afrobantú, Danza Bolívar y Ekobios. A lo largo del recorrido, los asistentes se mostraron conmovidos y emocionados, ovacionando sin cesar el paso de los cartageneros.

Los Grandes Lanceros, entre ellos, la actual Gran Lancera 2026-2027, Margoth Castro; la Reina Popular de las Fiestas de Independencia, Faylin Rodríguez; y los actores festivos junto a bailarines y cantantes, contagiaron con su felicidad y energía a la multitud en un recibimiento que superó todas las expectativas.

Como un gesto de hermandad y agradecimiento por el gran acogimiento en este desfile, la delegación cartagenera hizo entrega de sombreros tradicionales pintados a mano por artesanos de nuestra ciudad a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; al secretario de Cultura, y a la gobernadora del Tolima.

Toda esta imponente muestra cultural fue posible gracias al talento articulado de grandes maestros de la región. La producción musical estuvo bajo el liderazgo del maestro Édgar Avilán, la dirección coreográfica corrió por cuenta del maestro Dixón Pérez, y la majestuosa puesta en escena general fue diseñada por el maestro Edinson Ahumada, garantizando un espectáculo de los más altos estándares artísticos.

Frente al balance de este provechoso intercambio cultural, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, manifestó el orgullo de la institución por los logros alcanzados en el Tolima. “Estuvimos inmensamente felices con cada minuto vivido en este Festival Folclórico Colombiano; gracias de corazón a Ibagué por esta maravillosa invitación que nos permitió mostrar el alma de nuestra identidad. Dejamos en lo más alto nuestras expresiones tradicionales y demostramos la grandeza de nuestra cultura. Ahora, la invitación queda abierta para que ellos nos acompañen y compartan con nosotros la magia de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre”, concluyó la funcionaria.