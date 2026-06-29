Capturan a alias “Gancho” con un arma de fuego y munición en Marialabaja

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones

Un patrullaje de rutina terminó con un importante resultado para la seguridad del municipio. Lo que para un hombre de 28 años parecía un recorrido más por el sector del mercado, terminó cuando los uniformados notaron su actitud nerviosa al percatarse de la presencia policial. Minutos después, alias “Gancho” era capturado con un arma de fuego y munición en su poder.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de las Zonas de Atención Policial en el barrio Paraíso, carrera 21 con calle 18-50, sector del mercado, mientras desarrollaban actividades de prevención, disuasión y control para fortalecer la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías observaron que el ciudadano mostró un comportamiento sospechoso al advertir la presencia de la patrulla. En desarrollo de un registro voluntario, encontraron una bolsa de color marrón que ocultaba un arma de fuego.

Durante el procedimiento también fueron hallados tres cartuchos calibre 5.56 que el hombre llevaba en uno de los bolsillos de su pantaloneta, elementos que fueron incautados de inmediato por los uniformados.

Una vez materializada la captura, los policías le informaron sus derechos y lo trasladaron en un vehículo institucional hasta la Estación de Policía de Marialabaja para adelantar el proceso de judicialización y dejarlo a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que “continuamos intensificando los controles operativos en todo el departamento para impedir que armas ilegales lleguen a las calles y sean utilizadas para afectar la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la convivencia y la seguridad.”

La Policía Nacional reiteró que mantendrá los patrullajes y operativos de control en los diferentes municipios de Bolívar, con el propósito de prevenir hechos delictivos y retirar de circulación armas ilegales que puedan ser utilizadas para la comisión de delitos.