Buscan pareja que desapareció en el mar en zona insular de Cartagena

Dos familias cartageneras viven momentos de angustia, con la desaparición de los jóvenes Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond, quienes al finalizar la tarde del domingo, salieron del hotel Isla del Encanto en el sur de la Isla de Barú a dar un paseo en una moto acuática pero no regresaron antes del anochecer.

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A las 7 de la noche se reportó la emergencia a la Unidad de Guardacostas de la Armada de Colombia, que activó de inmediato la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, pero solo hasta la mañana del domingo se pudieron desplegar varias embarcaciones.

Unidades de Guardacostas de la Armada de Colombia adelantan la búsqueda de la pareja de jóvenes y se pide cualquier información de quien conozca de su paradero informan a la línea de emergencia 123.