Colombia brilla en el Festival de Annecy 2026, un referente del cine de animación

Daniel Vélez, fundador de la casa productora Bombillo Amarillo y coproductor del filme, destacó en entrevista con A Vivir Que Son Dos Días la importancia de este reconocimiento para la industria audiovisual colombiana y el impacto que tiene para el crecimiento de la animación en el país.

La participación de Bombillo Amarillo en La Violinista comenzó durante el Bogotá Audiovisual Market de 2024, cuando Vélez conoció que el director Raúl García, reconocido por su trayectoria en Disney y por haber animado al Genio de Aladdín, buscaba financiación para sacar adelante el proyecto. Junto con su socio David Mesa decidieron apostarle a la película y convertirse en parte de esta producción internacional.

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Para Daniel, formar parte de una obra galardonada en Annecy representa una oportunidad para visibilizar el talento emergente de Colombia, al tratarse de un reconocimiento comparable a ganar un Óscar dentro de la industria de la animación.

Bombillo Amarillo trabaja con artistas y profesionales de distintas partes del mundo. En La Violinista participaron más de cuarenta personas en la realización de una película de 100 minutos de duración.

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La producción se desarrolló durante doce meses y reunió talento de Bolivia, Colombia, México y Filipinas, aunque la mayoría del equipo estuvo conformado por profesionales colombianos. La meta es lograr que La Violinista llegue a las salas de cine del país y se convierta en un referente de la nueva apuesta por la animación colombiana.

Para Daniel Vélez fue especialmente emocionante que los productores y socios provenientes de Singapur, España e Italia reconocieran el aporte del talento colombiano, un reconocimiento que considera la mejor recompensa al esfuerzo, dedicación y compromiso de todas las personas que hicieron parte de este proyecto.