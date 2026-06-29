70.000 vehículos se movilizaron por las vías de Bolívar durante el puente de San Pedro y San Pablo

El puente festivo de San Pedro y San Pablo puso a prueba la capacidad operativa de las autoridades en las carreteras de Bolívar. Desde el inicio del fin de semana, miles de viajeros recorrieron las principales vías del departamento para disfrutar del descanso, mientras la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reforzó los controles con el propósito de garantizar desplazamientos seguros y preservar la vida de quienes se movilizaron por los corredores viales.

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El balance entregado por el Departamento de Policía Bolívar evidenció un incremento del 2 % en la movilidad con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, 70.415 vehículos transitaron por las carreteras del departamento, de los cuales 35.696 ingresaron y 34.719 salieron, confirmando el alto flujo vehicular registrado durante el puente festivo.

Durante estos días, las autoridades atendieron cuatro siniestros viales, que dejaron un saldo de tres personas lesionadas y tres fallecidas, lo que mantiene el llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito.

En desarrollo de las actividades operativas, los uniformados lograron una captura en flagrancia e incautaron mercancía de contrabando avaluada en 20 millones de pesos, como parte de las acciones para combatir el delito en los ejes viales del departamento.

Paralelamente, la Policía fortaleció el componente preventivo mediante la instalación de siete áreas de prevención, donde se realizaron 65 campañas de sensibilización, impactando a 790 usuarios viales con recomendaciones sobre conducción responsable, respeto por las señales de tránsito, revisión de las condiciones mecánicas de los vehículos y prevención de la accidentalidad.

Los controles también permitieron la imposición de 296 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. Las principales sanciones correspondieron a la falta de revisión técnico-mecánica (126), ausencia del SOAT (104), irregularidades en licencias de conducción (10), infracciones cometidas por motociclistas (27), transporte informal (5) y un caso por no utilizar el cinturón de seguridad. Además, 218 vehículos fueron inmovilizados.

En la Terminal de Transporte se registró el despacho de 3.199 vehículos de servicio público, que movilizaron a 32.943 pasajeros durante el puente festivo.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el compromiso de los uniformados y reiteró el llamado a la corresponsabilidad de los ciudadanos. “Cada operativo, cada campaña preventiva y cada control tienen un propósito claro: proteger la vida de quienes transitan por nuestras carreteras. Invitamos a todos los actores viales a respetar las normas de tránsito y a conducir con responsabilidad para que cada viaje termine con un regreso seguro a casa”, señaló el oficial.