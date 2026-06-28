Preocupa aumento de incendios forestales en Boyacá: la mayoría serían provocados por acciones humana

Boyacá

La mayoría de los incendios forestales que se presentan en Boyacá son ocasionados por acciones humanas, aseguró el director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), José Ubaldo Castro, quien hizo un llamado a la comunidad para fortalecer las medidas de prevención y evitar nuevas emergencias.

"Es una situación muy difícil y muy triste, porque la gran mayoría de los incendios que se presentan en Boyacá son ocasionados por la misma comunidad. Son las personas quienes generan estas emergencias ambientales que tienen un impacto muy grave“, afirmó el funcionario.

Castro señaló que uno de los casos más preocupantes se registra en el municipio de Firavitoba, donde un adulto mayor de más de 90 años ha provocado incendios de manera reiterada.

"No es la primera vez; ya son varias las ocasiones en las que esta persona genera incendios. Las autoridades han actuado conforme a la ley, pero necesitamos también el apoyo de la familia para evitar que estas situaciones se sigan presentando“, manifestó.

El director de la UAEGRD también informó que durante las últimas horas se atendió un incendio en inmediaciones de un vivero de Corpoboyacá, en Aquitania, lo que obligó a activar una alerta máxima. Sin embargo, destacó la rápida reacción de los cuerpos de bomberos de Aquitania y Sogamoso, que lograron controlar la emergencia.

Asimismo, indicó que otro incendio se presentó en la vereda El Salitre, en Paipa, donde las condiciones climáticas habrían favorecido el inicio del fuego.

"Las fuertes ráfagas de viento hacen que las cuerdas eléctricas entren en contacto y produzcan chispas. Si estas caen sobre ramas o pasto seco, el incendio puede propagarse en cuestión de minutos“, explicó.