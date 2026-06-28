Por el río Magdalena navega la presencia del Estado

Bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, la Gobernación de Bolívar, a través de la estrategia Justo Bolívar, y en articulación con la Armada Nacional, dio inicio a la campaña Navegando al Corazón del Magdalena, una misión institucional que recorrerá cinco poblaciones ribereñas para acercar los servicios del Estado a las comunidades que históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso.

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La primera jornada se desarrolla en el corregimiento de Yatí, donde decenas de entidades nacionales, departamentales y municipales brindan atención integral a la comunidad mediante una amplia oferta de servicios en salud, acceso a la justicia, atención social, prevención, gestión del riesgo y orientación institucional.

Esta iniciativa hace parte de la apuesta del gobernador Yamil Arana por llevar la institucionalidad a cada rincón de Bolívar, garantizando que las familias ribereñas puedan acceder a servicios esenciales sin necesidad de desplazarse a las cabeceras municipales.

Durante la jornada, los habitantes reciben atención en medicina general, planificación familiar y acciones de promoción y prevención en salud. Asimismo, tienen acceso a asesoría jurídica, orientación legal, conciliación y acompañamiento para fortalecer el acceso a la justicia a través de la estrategia Justo Bolívar.

La oferta también incluye atención para mujeres, víctimas del conflicto, población migrante y personas en condición de vulnerabilidad; actividades de prevención de las violencias, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, promoción de la convivencia ciudadana, gestión del riesgo, preparación para emergencias, orientación sobre programas sociales y rutas de atención, además de actividades educativas, de bienestar y entrega de donaciones.

“Navegando al Corazón del Magdalena” continuará su recorrido por Las Martas el 30 de junio, El Peñón el 2 de julio, Río Viejo el 4 de julio y Cantagallo el 14 de julio, consolidando el trabajo articulado entre la Armada Nacional y la Gobernación de Bolívar para acercar la oferta institucional a quienes más la necesitan.

Con esta campaña, el gobernador Yamil Arana reafirma su compromiso de construir un departamento más cercano, equitativo e incluyente, donde el Estado llegue por tierra y también por el río, llevando soluciones, oportunidades y esperanza a las comunidades del sur de Bolívar.