Policía de carreteras de Bolívar detuvo a hombre con detención domiciliaria

Lo que parecía un tranquilo paseo de puente festivo terminó con un viaje directo a la Fiscalía. Un hombre conocido con el alias de “Negrito” decidió cambiar la comodidad de su detención domiciliaria por un recorrido en motocicleta, pero la aventura le duró poco. En un puesto de control de la Policía de Tránsito y Transporte, la ley le recordó que había salido sin permiso.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 62 de la Ruta 9005, vía San Onofre-Cartagena. Allí, uniformados detuvieron una motocicleta Bajaj de color blanco para un control de rutina y, al verificar la identidad del conductor y consultar la base de datos del Inpec, descubrieron que tenía vigente una medida de detención domiciliaria en el municipio de Arjona por el delito de violencia intrafamiliar.

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Ante esta situación, los policías hicieron efectiva la captura por el delito de fuga de presos y dejaron al hombre a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por haber incumplido la medida judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló que “los beneficios otorgados por la justicia implican el cumplimiento estricto de las medidas impuestas. Quien decida ignorarlas deberá asumir las consecuencias legales. Nuestros controles en las vías continúan para garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley.”

La Policía Nacional recordó que los controles en las carreteras del departamento se mantienen durante el puente festivo, con el propósito de prevenir delitos y velar por la seguridad de todos los viajeros. Porque una cosa es salir a disfrutar el descanso... y otra muy distinta es hacerlo cuando la justicia había dicho que debía quedarse en casa.