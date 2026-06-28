Piden al Presidente electo Abelardo de la Espriella destrabar proceso del Galeón San José

Piezas extraídas del galeón San José, para estudio arqueológico. Fotografías cortesía Armada Nacional. / Armada Nacional

En carta abierta al Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella Otero, la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Construido y Sumergido pide destrabar el proceso del Galeón San José.

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“El país espera que su Gobierno marque un punto de inflexión. No se trata solo de proteger un naufragio histórico: se trata de demostrar que ningún patrimonio público puede quedar sometido a la opacidad, la inercia o intereses particulares que prevalezcan sobre el interés general. Por ello solicitamos respetuosamente que su Gobierno:

— impulse el avance efectivo de las investigaciones penales;

— amplíe a este caso la auditoría forense que usted ha propuesto;

— retire del proyecto a los funcionarios institucionales enquistados desde 2015;

— promueva la transparencia total sobre las actuaciones adelantadas;

— disponga la conservación integral del contexto arqueológico;

— facilite la participación de peritos independientes;

— y fortalezca los mecanismos de control ciudadano e institucional sobre todas las actuaciones relacionadas con el Galeón San José.

Desde 2017, la VNPCS ha mantenido una vigilancia técnica, histórica y jurídica permanente sobre este caso.