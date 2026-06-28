Aumentó el número de fallecidos por terremotos en Venezuela | EFE

El saldo de fallecidos por los potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela subió a 1.450, informó este domingo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez

“La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas”, dijo Rodríguez en un mensaje televisado, al presentar el último balance por el doble sismo que dejó devastación y muerte en el país, especialmente en La Guaira, una ciudad vecina de Caracas.

El último saldo oficial del sábado fue de 1.430 muertos. Naciones Unidas calcula los desaparecidos en unos 50.000.

Lea también: Los vuelos entre Teherán y Dubái se reanudarán el lunes, según la prensa iraní

Al menos 189 edificios colapsaron totalmente en Venezuela por el doble terremoto que impactó el miércoles al país, informó el domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Hay 774 edificios colapsados, 189 con colapso total”, dijo Rodríguez al presentar el último balance de daños por los violentos sismos que dejaron una amplia destrucción especialmente en La Guaira, una ciudad vecina de Caracas y de casi medio millón de habitantes, que quedó devastada.

Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras de los sismos en Venezuela

Esto es lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras:

- 28 portugueses o descendientes de lusos: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó que 28 portugueses o lusodescendientes murieron y 85 están desaparecidos.

- Al menos 17 españoles muertos: El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó este domingo que al menos 17 ciudadanos españoles murieron y 150 están desaparecidos.

Las autoridades señalaron que hay 12 españoles “localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate”. En un boletín anterior, el Ministerio indicó que había 14 ciudadanos bajo los escombros y señaló que no sabía “en qué circunstancias se encuentran”.

El 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.

- Siete chinos: Siete ciudadanos chinos figuran entre los muertos a causa del terremoto, informó la cadena estatal CCTV de Pekín, que cita datos de la embajada en Caracas.

La legación diplomática china publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat instalando a los ciudadanos chinos en Venezuela a “tomar precauciones frente a desastres secundarios causados ​​por las réplicas y otros terremotos”.

- Dos brasileños: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, indicó la Cancillería.

- Un chileno: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, país que alberga una buena parte de la diáspora venezolana, informó “que se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano chileno en los terremotos en Venezuela”.

La Cancillería dijo que está prestando a su familia “asistencia, orientación y contención”.

- Un uruguayo: Un ciudadano uruguayo que se desempeñaba como fotógrafo y residía “desde hace mucho tiempo” en Venezuela falleció tras los dos terremotos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

La esposa y una de las hijas del hombre también murieron, agregó la cancillería uruguaya.

- Un ítalo-venezolano: Un hombre nacido en Caracas en 1970, con doble nacionalidad venezolana e italiana, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunciada la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.