Jerau se contagia de Mundial de Fútbol con ‘Peace and Goal’ (One Beat)

“Peace and Goal (One Beat)” es un himno vibrante que fusiona ritmos latinos y africanos, transmitiendo un mensaje de unidad, esperanza y celebración a través del fútbol. Con una energía contagiosa, la canción invita a todos a unirse y disfrutar de la magia del deporte, mientras resalta la importancia de la paz y el amor entre las naciones.

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Esta canción celebra cómo el fútbol puede unir a las personas, sin importar sus diferencias. Las letras evocan imágenes poderosas de sueños y lucha, reflejando la emoción del Mundial. Incorporando frases en swahili, “Peace and Goal” trasciende fronteras culturales, resonando con oyentes de todo el mundo.

“Peace and Goal” está diseñada para conectar con amantes del fútbol, de la música de diversas culturas, especialmente aquellos que valoran los mensajes de esperanza y solidaridad. Es ideal para festivales, eventos deportivos, y listas de reproducción que celebren la diversidad y la pasión colectiva.

La colaboración entre Jerau, Robert Taylor y Jabali Africa crea una fusión única de estilos. La inclusión de versos en swahili enriquece el mensaje de unidad y amor global. Con ritmos pegajosos y un coro que invita a la participación, “Peace and Goal (One Beat)” promete no solo entretener, sino también inspirar a la acción y la celebración.