Dos capturados por hurtar celular de alta gama en Cartagena

En desarrollo de las acciones operativas para combatir el hurto en todas sus modalidades, la Policía Nacional capturó a dos sujetos señalados de cometer un hurto al sur de la ciudad.

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El procedimiento tuvo lugar en la manzana 74 del barrio Bicentenario, donde fueron capturados alias ‘Javie’ y ‘Alejo’, de 19 y 20 años, respectivamente. Según las investigaciones preliminares, los hoy capturados habrían hurtado un teléfono celular mediante intimidación con arma blanca a un ciudadano. La oportuna información suministrada por la comunidad permitió a los uniformados activar un plan candado que culminó con la ubicación y captura de los presuntos responsables.

Durante el procedimiento fue recuperado un celular Samsung Galaxy S26 ultra, cuyo valor supera los seis millones de pesos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto, mientras que la víctima recuperó su equipo móvil.

Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos estarías relacionados con otros casos similares ocurridos recientemente en ese sector.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado 3.423 personas por diferentes delitos, entre ellas 551 por hurto.

“La reacción inmediata de nuestros uniformados permitió capturar a estos presuntos delincuentes y recuperar el bien hurtado. Continuaremos intensificando los operativos para combatir el hurto e invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su invitación a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123.