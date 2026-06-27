Cali celebra una de sus tradiciones más dulces con una nueva edición del Festival de Macetas

Las tradiciones suelen encontrar su fuerza en la capacidad de pasar de una generación a otra. En Cali, una de ellas ha logrado mantenerse vigente gracias al trabajo de familias artesanas que conservan técnicas, saberes y costumbres asociadas a la elaboración de las macetas, un símbolo de afecto que cada año cobra protagonismo durante la celebración del Día del Ahijado.

En A Vivir Que Son Dos Días, María del Carmen, representante de la Fundación de Artesanías de Azúcar, explicó que el festival no solo busca promover esta tradición, sino también enseñar a nuevas generaciones el proceso de elaboración del dulce de alfeñique que da vida a las macetas. Para ello, la programación incluye rutas dulces, talleres y actividades que permiten conocer de cerca el trabajo de los artesanos.

María, explicó que es un regalo tradicional que los padrinos entregan a sus ahijados como muestra de cariño. Está compuesta por figuras elaboradas en dulce de alfeñique, colocadas sobre un palo de maguey y acompañadas por elementos característicos como los ringletes, pompones de colores, piñas y entorchados, que le dan su apariencia distintiva.

Uno de los principales retos ha sido garantizar que esta manifestación cultural continúe vigente entre las nuevas generaciones. Según contó María del Carmen, muchas familias artesanas han transmitido este conocimiento de padres a hijos, mientras que otras personas se han sumado a la tradición a través de procesos de formación y aprendizaje impulsados por organizaciones culturales y comunitarias.

El Festival de Macetas se desarrolla hasta el 29 de junio en diferentes puntos de Cali, entre ellos el Parque de San Antonio, el Bulevar del Río, el Bulevar de Oriente, el Parque de las Banderas y varios centros comerciales de la ciudad. La programación incluye actividades culturales, exhibiciones y espacios para que visitantes y habitantes conozcan una tradición que hace parte del patrimonio cultural caleño.