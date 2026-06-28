Cemento País es mundial, gira mundialista avanza

Hoy estamos en modo mundial, llegando directamente a nuestros clientes en toda la región Caribe. Entregamos kit Mundialistas ferreteros que son titulares de esta Selección.

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Nuestros convocados dan el máximo en cada visita… ¡y en cada cancha! Porque para nosotros cada ferretería es un estadio y cada obra es una final.

¡Llegó la Gira Mundialista País! Estamos en las ferreterías y obras llevando regalos, detalles y toda la energía de Cemento País. Pais es Mundial, porque solo los mejores llegan a la cima.

“Salimos a la cancha con nuestra gente. Cuando Cemento País juega… ¡juega Colombia! Este equipo se construye con pasión, garra y compromiso”, aseguró Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.