Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 jun 2026 Actualizado 12:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Cemento País es mundial, gira mundialista avanza

La Selección País la sigue rompiendo! ¡Sigue avanzando y no se detiene!

Cemento País es mundial, gira mundialista avanza

Cemento País es mundial, gira mundialista avanza

Cemento País es mundial, gira mundialista avanza
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Hoy estamos en modo mundial, llegando directamente a nuestros clientes en toda la región Caribe. Entregamos kit Mundialistas ferreteros que son titulares de esta Selección.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Nuestros convocados dan el máximo en cada visita… ¡y en cada cancha! Porque para nosotros cada ferretería es un estadio y cada obra es una final.

¡Llegó la Gira Mundialista País! Estamos en las ferreterías y obras llevando regalos, detalles y toda la energía de Cemento País. Pais es Mundial, porque solo los mejores llegan a la cima.

“Salimos a la cancha con nuestra gente. Cuando Cemento País juega… ¡juega Colombia! Este equipo se construye con pasión, garra y compromiso”, aseguró Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir