Capturado alias ‘El Negrito’ con marihuana en Turbaco, Bolívar

Como resultado de las acciones operativas desplegadas para combatir el tráfico de estupefacientes en el área metropolitana, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un presunto distribuidor de drogas en el municipio de Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo fue realizado en la calle Buenos Aires, del barrio Paraíso, mediante actividades de registro y control, en el que fue capturado alias ‘El Negrito’, de 25 años de edad, por el delito de tráfico de estupefacientes.

El capturado fue sorprendido presuntamente expendiendo alucinógenos en vía pública. Durante el procedimiento le fue incautado un bolso en cuyo interior transportaba 240 dosis de marihuana, listas para su comercialización.

Es de resaltar, que alias ‘El Negrito’, fungía como distribuidor y punto móvil de expendio al servicio de las estructuras criminales.

De acuerdo con las investigaciones, este punto móvil de expendio distribuía mensualmente más de 5 mil dosis de estupefacientes, generando una renta criminal cercana a los 10 millones de pesos.

Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado más de 1.691 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 622 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Seguimos intensificando las acciones operativas contra el tráfico de estupefacientes, una actividad ilícita que afecta la seguridad y la convivencia ciudadana. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando estos hechos para avanzar en la captura y judicialización de los responsables”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.