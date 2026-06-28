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28 jun 2026 Actualizado 20:02

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Caño del Oro recolectó media tonelada de ayudas humanitarias para damnificados de Venezuela

El material fue transportado a bordo de Unidades de Reacción Rápida desde la zona insular hasta Cartagena

Caño del Oro recolectó media tonelada de ayudas humanitarias para damnificados de Venezuela

Caño del Oro recolectó media tonelada de ayudas humanitarias para damnificados de Venezuela

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Agua, ropa, elementos de aseo personal y alimentos no perecederos como arroz, granos y enlatados, fueron recolectados por habitantes de la comunidad de Caño del Oro en la isla de Tierra Bomba, zona insular de Cartagena, quienes decidieron sumar esfuerzos para apoyar y mitigar los estragos que viven cientos de familias venezolanas tras la reciente emergencia.

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A esta labor humanitaria se sumaron tripulantes de la Estación de Guardacostas de Cartagena, quienes a bordo de Unidades de Reacción Rápida trasladaron las ayudas desde la isla hasta Cartagena donde finalmente fue entregado a un centro de acopio del Centro de Atención ciudadana que lidera la Alcaldía Distrital para ser enviados en los próximos días a Venezuela.

La Armada de Colombia continuará trabajando de manera articulada con la comunidad y diferentes instituciones del Estado para aportar al bienestar de quienes más lo necesitan, poniendo al servicio sus capacidades logísticas y humanas.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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