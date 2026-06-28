Caño del Oro recolectó media tonelada de ayudas humanitarias para damnificados de Venezuela

Agua, ropa, elementos de aseo personal y alimentos no perecederos como arroz, granos y enlatados, fueron recolectados por habitantes de la comunidad de Caño del Oro en la isla de Tierra Bomba, zona insular de Cartagena, quienes decidieron sumar esfuerzos para apoyar y mitigar los estragos que viven cientos de familias venezolanas tras la reciente emergencia.

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A esta labor humanitaria se sumaron tripulantes de la Estación de Guardacostas de Cartagena, quienes a bordo de Unidades de Reacción Rápida trasladaron las ayudas desde la isla hasta Cartagena donde finalmente fue entregado a un centro de acopio del Centro de Atención ciudadana que lidera la Alcaldía Distrital para ser enviados en los próximos días a Venezuela.

La Armada de Colombia continuará trabajando de manera articulada con la comunidad y diferentes instituciones del Estado para aportar al bienestar de quienes más lo necesitan, poniendo al servicio sus capacidades logísticas y humanas.