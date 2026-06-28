Brasil vs Japón, partidazo buscando un cupo en octavos de final: fecha, hora y cómo ver en Colombia

La Copa Mundial 2026 entra en su fase de eliminación directa y uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final será el que protagonizarán Brasil y Japón. La Canarinha llega como una de las grandes favoritas al título tras finalizar líder de su grupo, mientras que la selección asiática intentará prolongar su invicto en el torneo y dar una de las mayores sorpresas del campeonato eliminando al cinco veces campeón del mundo.

Datos del partido

Brasil ha ido de menos a más en el Mundial. Tras un debut discreto, el equipo de Carlo Ancelotti encadenó dos contundentes victorias por 3-0 frente a Haití y Escocia, resultados que le permitieron quedarse con el liderato del Grupo C. Además, suma siete goles a favor y ninguno en contra en sus dos más recientes presentaciones, mostrando una versión sólida tanto en defensa como en ataque.

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Japón, por su parte, avanzó a los dieciseisavos de final sin conocer la derrota (1 victoria y 2 empates). El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu dejó buenas sensaciones durante la fase de grupos, aunque el empate 1-1 frente a Suecia le impidió terminar como líder del Grupo F. Ahora buscará confirmar su condición de selección revelación y sorprender a uno de los candidatos al título.

Historial de Brasil contra los equipos de Conferencia Asiática

Brasil ha construido un historial ampliamente favorable frente a selecciones de la Confederación Asiática en la Copa del Mundo. A lo largo de su historia, la Canarinha se ha enfrentado en 13 oportunidades a equipos de Asia, con un balance de 11 victorias y dos empates, sin conocer la derrota. Además, registra 34 goles a favor y sólo siete en contra, consolidando un claro dominio sobre los representantes del continente asiático. Este antecedente fortalece el favoritismo del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti de cara al duelo frente a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Posibles nóminas titulares

Brasil

Portero : Alisson Becker.

: Alisson Becker. Defensas : Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos.

: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos. Centrocampistas : Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá.

: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. Delanteros: Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

Japón

Portero : Zion Suzuki.

: Zion Suzuki. Defensas : Ayumu Seko, Kō Itakura, Hiroki Itō.

: Ayumu Seko, Kō Itakura, Hiroki Itō. Mediocampistas : Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura.

: Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura. Delanteros: Ritsu Dōan, Ayase Ueda, Daizen Maeda.

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Fecha y hora del encuentro

El compromiso se disputará el próximo lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, a partir de las 4:20 p. m. (hora de Colombia) y usted podrá seguir la transmisión del partido EN VIVO a través del fenómeno del fútbol y con el minuto a minuto de la transmisión a través del portal web de Caracol Radio.