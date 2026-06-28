Autoridades controlaron incendio forestal en San Fernando, Bolívar

El humo comenzó a dibujar una sombra sobre el cielo de San Fernando y, con él, llegó la preocupación de quienes observaban cómo las llamas avanzaban impulsadas por el intenso calor. Sin esperar a que el fuego ganara terreno, bomberos, policías y varios ciudadanos se unieron con baldes de agua y las herramientas que tenían a su alcance para librar una carrera contra el tiempo que evitó una tragedia mayor.

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La emergencia se registró en un sector cercano a la zona urbana del municipio de San Fernando, donde las altas temperaturas favorecieron la rápida propagación de un incendio forestal. Aunque las llamas alcanzaron a consumir parte del cultivo de un agricultor, la oportuna intervención impidió que el fuego se extendiera hacia viviendas y otras áreas de riesgo.

Con baldes de agua, mangueras, palas y otros elementos disponibles, el Cuerpo de Bomberos y las Zonas de Atención Policial trabajaron de manera coordinada hasta controlar completamente la conflagración, evitando mayores afectaciones para la comunidad.

Tras varios minutos de intenso trabajo, el incendio fue extinguido sin que se reportaran personas lesionadas. Posteriormente, los organismos de emergencia realizaron un recorrido por el área para verificar que no quedaran focos activos que pudieran reavivar las llamas.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó el compromiso de los uniformados durante la atención de la emergencia. “Nuestros policías, en un trabajo articulado con el Cuerpo de Bomberos, actuaron con rapidez para proteger la vida de los ciudadanos y evitar que este incendio causara mayores consecuencias. Seguiremos trabajando de manera conjunta para atender cualquier situación que ponga en riesgo a las comunidades del departamento”, expresó el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención durante la temporada de altas temperaturas, evitando realizar quemas, arrojar colillas de cigarrillo en zonas con vegetación y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las líneas de emergencia. La rápida reacción de los organismos de socorro y de la comunidad fue determinante para impedir que la emergencia terminara en una tragedia de mayores proporciones.