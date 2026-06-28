Así cayó el delincuente más buscado de Cartagena

Oficiales de Migración Colombia del Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro, Antioquia, entregaron a las autoridades a un colombiano conocido con el alias de “Alex Pereira”, quien fue expulsado de Panamá por presentar documentación falsa con la que habría salido de Colombia de manera irregular, registraba múltiples antecedentes y requerimientos de la justicia que lo catalogaban como uno de los más buscados del país.

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Durante el procedimiento de control, los oficiales de la autoridad migratoria establecieron que el hombre de 37 años, era buscado en 196 países con circulares azul y roja de Interpol, y nueve órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir; hurto agravado y calificado; fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego; tentativa de homicidio; homicidio agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por información que permitiera su ubicación y captura, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Una vez verificados sus antecedentes y culminado el procedimiento migratorio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para hacer efectivas las órdenes judiciales vigentes en su contra.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades judiciales, alias “Alex Pereira” sería el principal cabecilla de la estructura delincuencial conocida como Oficina de la Costa Bolívar, con injerencia en varios sectores de Cartagena, desde donde presuntamente ejercía extorsiones contra comerciantes y coordinaba actos criminales al servicio de estructuras delincuenciales bajo la modalidad de outsourcing para la ejecución de homicidios.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, indicó que “los controles migratorios son una herramienta fundamental para contribuir a la seguridad del país. Desde agosto de 2022, oficiales de Migración Colombia han entregado a las autoridades a más de 3.200 personas detectadas en emigración e inmigración, de las cuales más de 300 tenían circulares de Interpol vigentes. Estos resultados reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad nacional y el trabajo articulado con las autoridades judiciales”.