Refuerzan la seguridad durante las corralejas en Magangué, Bolívar

Las notas de las bandas, el color de la tradición y la alegría de las corralejas volverán a reunir a miles de personas en Magangué. Pero antes de que inicie la fiesta, la Policía Nacional ya puso en marcha un robusto operativo de seguridad con el propósito de garantizar que cada jornada transcurra en un ambiente de convivencia, tranquilidad y respeto por la vida.

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Magangué, Bolívar. Con un importante despliegue operativo y preventivo, la Policía Nacional acompañará el desarrollo de las tradicionales corralejas, una celebración que cada año congrega a habitantes y visitantes provenientes de diferentes regiones del país.

El dispositivo contempla la presencia permanente de uniformados en los escenarios donde se realizarán las festividades, así como en las principales vías de acceso, zonas comerciales, sectores turísticos y demás puntos de alta concentración de público. Las acciones estarán respaldadas por las diferentes especialidades del servicio de Policía, con el fin de prevenir delitos, atender oportunamente cualquier eventualidad y fortalecer la convivencia ciudadana.

De manera simultánea, los policías adelantarán campañas de prevención dirigidas a promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas, evitar riñas, prevenir el porte de armas y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de denunciar cualquier hecho que pueda afectar la seguridad a través de la línea de emergencia 123 o informando al uniformado más cercano.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró: “Nuestro compromiso es garantizar que las corralejas de Magangué se desarrollen en un ambiente seguro y tranquilo. Hemos dispuesto un operativo especial con todas nuestras capacidades institucionales para proteger a propios y visitantes, e invitamos a la ciudadanía a disfrutar estas festividades con responsabilidad, respeto y cultura ciudadana.”

La Institución reiteró que durante todas las jornadas festivas mantendrá un monitoreo permanente y controles estratégicos para preservar el orden público, proteger la integridad de los asistentes y responder de manera inmediata ante cualquier situación que altere la convivencia.

Con este despliegue, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los bolivarenses y de quienes llegan a disfrutar de una de las expresiones culturales más tradicionales del departamento, trabajando para que la celebración sea recordada por la alegría de su gente y la tranquilidad con la que se vivió.