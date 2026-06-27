Presunto atracador resultó muerto a manos de un expolicía en Cartagena

Según el reporte oficial, un ciudadano que se encontraba dentro de un establecimiento abierto al público en el barrio Escallón Villa, reaccionó con su arma de fuego personal legal, ante un presunto intento de hurto y logró neutralizar la acción amenazante de un hombre que llegó con un arma de fuego (al parecer de letalidad reducida), y atracó a varias personas que se encontraban en el lugar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El presunto asaltante fue identificado como Keiner Jiménez Acuña, conocido con el alias de ‘Costy’ quien registra anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las versiones recopiladas en el lugar de los hechos, alias “Costy” ingresó de forma violenta al establecimiento y con el arma de fuego que portaba intimidó a cuatro personas de una misma familia, a quienes despojó de joyas, celulares y dinero en efectivo, hurto que ascendió a más de seis millones de pesos.

En medio de su accionar delincuencial, fue sorprendido por otro ciudadano víctima, Ex-Policía de hace 10 años, quien reaccionó oportunamente con su arma de defensa personal, causando la muerte de este sujeto.

La inspección técnica al lugar de los hechos, estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía.

Alías ‘Costy’ había sido capturado el 6 de Junio de este año en el barrio paseo de Bolívar, cuando pretendía cometer un hurto.