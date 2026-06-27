‘Posta Challenge’ en la Plaza de los Coches

Hasta el domingo, este emblemático lugar se transforma en un circuito gastronómico donde se podrán disfrutar de 16 versiones de la icónica posta cartagenera

Inició oficialmente el Posta Challenge en la Plaza, un evento que hasta mañana, domingo 28 de junio, convertirá a la emblemática Plaza de los Coches en el epicentro de la gastronomía local.

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Durante tres días, residentes y visitantes tendrán la oportunidad única de deleitarse con 16 propuestas diferentes de la tradicional posta cartagenera, preparadas por destacados restaurantes de la ciudad.

El Posta Challenge es una vitrina que exalta la riqueza de la cocina de origen, convocando a la ciudadanía a votar por su receta favorita. El circuito funcionará en el horario de 4:30 p.m.. a 10:00 p.m. Cada restaurante participante ofrecerá un menú especial para llevar por un valor de $25.000.

Cabe destacar, que en los locales de restaurantes sigue la posibilidad de disfrutar el plato participante con bebida y postre por $49.300, una cifra que hace honor a los 493 años de la ciudad, cuya celebración concluye con este festival gastronómico.

El Posta Challenge es organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias (Corpoturismo), y la Asociación Colombiana de la Industria de la Gastronomía (Acodres), con el apoyo institucional de la Cámara de Comercio de Cartagena y Fenalco Bolívar.

Fútbol, premiación y el gran concurso “Kilo de Posta”

Además de la oferta culinaria, la organización ha preparado una programación especial para enriquecer la experiencia de todos los asistentes:

- Fútbol en pantalla gigante: Como un atractivo imperdible para la jornada de hoy, se habilitará una pantalla gigante en la Plaza de los Coches para la transmisión en vivo del emocionante partido entre las selecciones de Colombia vs Portugal a partir de las 6:00 p.m. Se trata del plan ideal para unir la pasión del Mundial de fútbol con el sabor local.

- Premiación y Concurso del Kilo de Posta: Mañana domingo se realizará la clausura de la feria con la premiación oficial del restaurante ganador de esta edición. Asimismo, se celebrará el esperado concurso del Kilo de Posta (también conocido como “El Comelón”), un espacio lleno de donde ciudadanos previamente inscritos concursarán por comer un kilogramo exacto de posta cartagenera en el menor tiempo posible. El primer participante que termine su plato por completo bajo la estricta verificación del jurado será el ganador.

Voces de los líderes del sector

La articulación institucional y el compromiso del sector privado han sido claves para la realización de este circuito gastronómico, integrando visiones de turismo, competitividad y comercio:

“Este evento no solo resalta nuestra identidad cultural a través de la cocina tradicional, sino que se convierte en un gran atractivo que diversifica la oferta turística de la ciudad. Agradecemos profundamente a los 16 restaurantes que se vincularon con entusiasmo, demostrando que Cartagena es un destino gastronómico de primer nivel capaz de enamorar al mundo a través del paladar”, afirmó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, el gremio gastronómico destacó el talento detrás de los fogones: “Para el sector de los restaurantes, el Posta Challenge es la oportunidad perfecta para mostrar la maestría, técnica e innovación de nuestros chefs en torno a un plato insignia. Desde Acodres agradecemos a cada establecimiento por sumarse a esta apuesta que fortalece nuestro gremio y posiciona la alta calidad de la cocina local”, señaló Katherine Ballestas, directora de Acodres.

Desde la perspectiva del desarrollo empresarial y el tejido productivo, se resaltó el impacto en las marcas locales: “Apoyamos firmemente esta iniciativa porque impulsa la competitividad de nuestras empresas gastronómicas y dinamiza el desarrollo empresarial en el Centro Histórico. Nuestro agradecimiento a los restaurantes participantes por su compromiso con la excelencia y por ser motores de la economía formal en nuestra región”, apuntó Andrea Piña, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Asimismo, el sector gremial del comercio celebró el impacto económico de la actividad: “Eventos como el Posta Challenge son fundamentales para la reactivación y el dinamismo del comercio en el corazón de Cartagena. Queremos agradecer a los empresarios gastronómicos por vincularse a este circuito, el cual genera empleo, atrae flujos masivos de clientes y fortalece toda la cadena de valor comercial de la ciudad”, expresó Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar.

¿Cómo se elegirá al ganador?

El restaurante que se corone con la mejor posta cartagenera de la ciudad será elegido a través de un sistema mixto. Los comensales que visiten la Plaza de los Coches podrán escanear un código QR ubicado en cada stand para calificar su experiencia y registrar su voto. Estas votaciones del público se sumarán a la evaluación de un jurado experto y secreto integrado por los reconocidos chefs Juan del Mar, Jaime Rodríguez y Edwin Rodríguez quienes calificarán variables técnicas de cada propuesta.

Restaurantes participantes

Los 16 establecimientos participantes en el Posta Challenge 2026 son:

Baluarte Santo Domingo (Centro Histórico)

El Pasquín de Joaco (Centro Histórico)

1811 Rooftop & Gastrobar (Centro Histórico)

SanValentín Cocina y Tragos (Centro Histórico)

Mestixo Gastrobar (Centro Histórico)

Restaurante La Catedral (Centro Histórico)

Matiz Colombian Food (Centro Histórico)

Burgatory Bistró (Manga)

deIndias Comedor & Copas (Centro Histórico)

Centenario Restaurant Bar (Centro Histórico)

Baroca Rooftop (Centro Histórico)

Zona 6 (Bocagrande)

Restaurante Los Corales (Bocagrande)

Restaurante Pedro de Heredia (Bocagrande)

Amala Pizza y Tacos (Crespo)

Henrys Rooftop San Felipe (Pie del Cerro)