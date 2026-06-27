Policía refuerza la seguridad en bancos de Magangué por pago de primas

En cuestión de minutos, una diligencia bancaria puede convertirse en un momento de tranquilidad o en la oportunidad perfecta para los delincuentes. Con esa premisa, la Policía Nacional llegó hasta las principales entidades financieras de Magangué para recordarles a los ciudadanos que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar el hurto.

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Durante la jornada, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal-Sijin entregaron recomendaciones a quienes acudían a retirar dinero, invitándolos a no aceptar ayuda de desconocidos, evitar contar grandes sumas en lugares públicos, solicitar el acompañamiento policial cuando sea necesario y reportar cualquier comportamiento sospechoso a las autoridades.

La actividad también buscó fortalecer la confianza entre la comunidad y la Policía Nacional, mediante un acercamiento directo con los usuarios de las entidades bancarias, resolviendo inquietudes y promoviendo una cultura de autoprotección para reducir los riesgos asociados al denominado “fleteo” y otras modalidades de hurto.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que estas acciones hacen parte de la estrategia institucional para proteger el patrimonio de los ciudadanos. “Nuestra invitación es a no bajar la guardia. La prevención salva patrimonios y evita que los delincuentes encuentren oportunidades para actuar. La Policía Nacional mantiene disponible el servicio de acompañamiento gratuito para quienes requieran trasladar altas sumas de dinero”, afirmó el oficial.

Los ciudadanos valoraron positivamente la presencia de los uniformados en las entidades bancarias. “Estas campañas son muy importantes porque muchas veces uno desconoce los riesgos. Saber que la Policía está pendiente y nos orienta nos brinda mayor tranquilidad al momento de retirar dinero”, expresó uno de los usuarios del sector bancario en Magangué.

La Policía Nacional continuará desarrollando estas campañas preventivas en diferentes municipios del departamento de Bolívar, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana e invitando a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123 o de las patrullas de vigilancia más cercanas.