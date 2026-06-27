Policía fortalece campañas contra el abigeato en Bolívar

Cada res que pasta en los potreros de Bolívar representa meses, e incluso años, de esfuerzo para una familia campesina. Por eso, antes de que los delincuentes intenten llevarse ese patrimonio, la Policía Nacional llegó hasta las fincas del departamento para estrechar la mano de los ganaderos, escuchar sus inquietudes y entregar recomendaciones que ayuden a cerrarles el paso a quienes pretenden cometer el delito de abigeato.

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A través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, los uniformados vienen desarrollando campañas de prevención en diferentes municipios del departamento, donde sostienen encuentros con propietarios, administradores y trabajadores de fincas para promover medidas de autoprotección que reduzcan el riesgo de hurto de semovientes y fortalezcan la seguridad en las zonas rurales.

Durante las jornadas, los policías recomiendan mantener un control permanente del ganado, inspeccionar con frecuencia cercas y portones, verificar la identidad de las personas que ingresan a los predios, evitar negociaciones con intermediarios de procedencia dudosa, marcar e identificar los animales y reportar de manera inmediata cualquier movimiento sospechoso o hecho que pueda afectar la tranquilidad del sector ganadero.

“Nuestro compromiso es acompañar a los finqueros y proteger su patrimonio. Invitamos a todos los productores a mantener una comunicación permanente con la Policía Nacional, adoptar las medidas de prevención y denunciar cualquier situación sospechosa. La seguridad del campo es una responsabilidad compartida que construimos de la mano con la comunidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Institución también socializa los números de las zonas de atención policial y las líneas de emergencia, con el propósito de fortalecer la comunicación con la comunidad y garantizar una reacción oportuna ante cualquier hecho delictivo.

Con estas acciones, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la protección del sector agropecuario y continúa trabajando junto a los ganaderos para preservar la seguridad y la tranquilidad del campo bolivarense.