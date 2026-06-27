Intercambiadores de Ternera y La Carolina de Cartagena avanzan según los cronogramas

La transformación de la movilidad en el sur de la ciudad continúa avanzando. El Gobierno del alcalde Dumek Turbay, a través de la Secretaría de Infraestructura, mantiene en ejecución dos de los proyectos viales más importantes de los últimos años: los intercambiadores de Ternera y La Carolina, que permitirán resolver problemas históricos de congestión vehicular y mejorar significativamente los tiempos de desplazamiento de miles de ciudadanos.

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En el caso del Intercambiador de Ternera, el proyecto se desarrolla conforme al cronograma establecido para su entrega en diciembre de 2027. Actualmente avanzan las demoliciones de edificaciones ubicadas dentro del área de intervención, mientras continúa la fabricación de los elementos prefabricados que conformarán el sistema de tierra armada de la estructura. A la fecha, la producción de paneles de concreto texturizado supera el 52 % de avance, con 521 elementos programados, de los cuales ya han sido trasladados 313 a las zonas de almacenamiento e instalación.

Así mismo, la estructura metálica del puente ya fue fabricada al 100 %, mientras que la gestión y adquisición predial avanza a buen ritmo para próximamente preparar nuevas áreas que permitan el normal desarrollo de la obra. El proyecto genera actualmente más de 130 empleos directos y beneficiará a más de 100 mil personas de sectores como Ternera, San José de los Campanos, Parque Heredia, Alameda La Victoria, La Princesa, San Fernando y demás barrios aledaños.

La Carolina también avanza

Por su parte, el Intercambiador de La Carolina continúa desarrollando actividades fundamentales para la construcción de la obra principal sobre La Cordialidad. Recientemente llegó el primer lote de acero que será utilizado en la construcción de los pilotes que sostendrán los puentes principales del proyecto. Paralelamente, avanzan las excavaciones y adecuaciones en el separador central de la vía, luego de culminar la demolición de andenes en el sentido bomba El Amparo - El Pozón.

En este punto será construida una nueva vía de servicio que permitirá mantener la movilidad durante las diferentes etapas constructivas.

De igual manera, continúan las obras complementarias que forman parte del plan de manejo de tráfico (PMT). La conexión Parque Heredia–La Carolina, que fue habilitada al uso ciudadano hace varios meses, ya culminó la instalación de su sistema de drenaje pluvial, mientras que la conexión Territorio Mío–Parque Heredia, también en uso, avanza en acabados de andenes y ciclorrutas. Asimismo, siguen los ajustes técnicos para la futura conexión entre Fredonia y Nuevo Paraíso.

El megaproyecto contempla una solución vial integral compuesta por una glorieta, dos puentes, cuatro carriles principales y cinco vías de enlace, sobre un tramo de 670 metros en La Cordialidad. Una vez finalizado, permitirá reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento y beneficiará a cerca de 400 mil personas de sectores como El Pozón, Villa Estrella, Villas de La Candelaria, Villa Rosita, Ciudad Jardín, Barrios Unidos, La Carolina, San José de los Campanos, zona de conurbación con Turbaco, entre otros.