Fallecen madre e hijo oriundos de Arjona, Bolívar, durante terremoto de Venezuela
Tres familiares más están desaparecidos
Las víctimas fatales fueron identificadas como Yeimi Velásquez Rivera, de 41 años de edad y Moisés Ovalle Velázquez de 15 años.
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Familiares piden al gobierno municipal y departamental ayuda para traer los cuerpos hasta Arjona y poder darles cristiana sepultura.
Los tres desparecidos son Libis Tapias, Julio Caraballo y Daniela Caraballo.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...