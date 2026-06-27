Fallecen madre e hijo oriundos de Arjona, Bolívar, durante terremoto de Venezuela

“No ha sido prioridad”: Reynaldo Armas critica respuesta del Gobierno venezolano tras terremotos. Getty Images / Anadolu

Las víctimas fatales fueron identificadas como Yeimi Velásquez Rivera, de 41 años de edad y Moisés Ovalle Velázquez de 15 años.

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Familiares piden al gobierno municipal y departamental ayuda para traer los cuerpos hasta Arjona y poder darles cristiana sepultura.

Los tres desparecidos son Libis Tapias, Julio Caraballo y Daniela Caraballo.