Día histórico: el PEMP del Centro Histórico es aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio

Cartagena alcanzó hoy un hito fundamental e histórico para la protección, conservación y gestión de su patrimonio material e inmaterial.

Este 26 de junio, la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay y a través de la Secretaría de Planeación Distrital, logró la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico y su Zona de Influencia por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), órgano asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en materia de patrimonio.

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La aprobación se dio luego de que el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, presentara en Bogotá la propuesta ante esta instancia y cuyos integrantes otorgaran de manera unánime su voto favorable al PEMP, hoja de ruta que orientará decisiones, inversiones y proyectos encaminados a la conservación, revitalización y gestión integral de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de América Latina.

Al respecto, el secretario de Planeación, Emilio Molina, agradeció al CNPC la aprobación de este instrumento y destacó que la norma vigente que regula el Centro Histórico, la Resolución 043 de 1994, con más de tres décadas de vigencia, ya no responde a las dinámicas, retos y problemáticas actuales de esta zona de la ciudad.

“En nombre de administración del alcalde Dumek Turbay agradezco al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural por la aprobación de este instrumento, que representa un paso histórico para Cartagena después de más de 19 años de esfuerzos por contar con un PEMP. Ahora la ciudad contará con una norma actualizada a las dinámicas actuales del territorio, con reglas claras y sin ambigüedades, orientadas a la conservación, protección, gestión y sostenibilidad de nuestros patrimonios integrados”, afirmó.

El secretario Emilio Molina también resaltó que esta aprobación es el resultado del acompañamiento del Ministerio de las Culturas durante la formulación del instrumento. En el marco de este proceso se realizaron más de 27 mesas técnicas de trabajo y se atendieron y subsanaron 87 observaciones formuladas por esta entidad tras la radicación del documento en 2025.

Contenido del PEMP

Partiendo del diagnóstico realizado por la Secretaría de Planeación, el PEMP responde a los principales retos que enfrenta el Centro Histórico y su zona de influencia, entre ellos el alto riesgo de pérdida de valores patrimoniales materiales, inmateriales y naturales; las condiciones insuficientes, deterioradas o inadecuadas de la infraestructura urbana de soporte; la desarticulación institucional en las acciones de protección y sostenibilidad del Bien de Interés Cultural; y los conflictos en los usos del suelo que impactan los modos de vida tradicionales.

El instrumento está conformado por tres programas estratégicos: Programa de Patrimonio Cultural; Programa de Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental; y Programa de Apoyo y Regulación a las Actividades Económicas, Vivienda y Salvaguardia de la Vida Residencial, que integran 14 proyectos desarrollados a través de 34 ejes de acción donde se definen acciones, responsables, horizontes de implementación, posibles fuentes de financiación e indicadores de seguimiento.

Su estructura responde a los sistemas de patrimonio cultural; medio ambiente y gestión del riesgo; espacio público y equipamientos; movilidad y accesibilidad; y sistema funcional y sociocultural, orientando de manera articulada las intervenciones públicas y privadas necesarias para la conservación, recuperación, sostenibilidad y apropiación social del patrimonio.

Uno de los aspectos destacados del PEMP del Centro Histórico es su articulación con otros instrumentos de planificación y protección patrimonial vigentes en Cartagena, como el PEMP del Cordón Amurallado y Castillo de San Felipe de Barajas (MURCA), el PEMP del Paisaje Cultural Fortificado de la Bahía de Cartagena y el PEMP del Club Cartagena y Claustro de San Francisco, además de su alineación con los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) de la Champeta, Ángeles Somos y la Vida de Barrio de Getsemaní, fortaleciendo una visión integral para la protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.

En este último caso, el PEMP incorpora medidas orientadas a fortalecer la habitabilidad del Centro Histórico, incluyendo incentivos como tarifas diferenciadas en servicios públicos y beneficios tributarios para residentes, junto con programas dirigidos a preservar que Getsemaní continúe siendo un barrio vivo, habitado por su comunidad y con sus tradiciones.

De igual manera, el instrumento se encuentra alineado con la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), permitiendo que las decisiones relacionadas con usos del suelo, tratamientos urbanísticos, movilidad, espacio público, ambiente y patrimonio respondan a una visión común de ciudad.

¿Qué viene ahora?

Tras la aprobación por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el siguiente paso corresponde a la expedición de la resolución por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, acto administrativo que formalizará la entrada en vigencia del PEMP y permitirá dar inicio a su implementación. Se estima que dicha resolución sea expedida en el mes de julio.

Es de precisar que la implementación del PEMP se desarrollará de manera gradual, priorizando acciones relacionadas con la recuperación y mantenimiento del patrimonio, el mejoramiento del espacio público, la protección de la vida de barrio, la gestión sostenible del turismo, la movilidad, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la gobernanza del Centro Histórico.