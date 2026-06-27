Cuatro pantallas en Cartagena para vivir Colombia - Portugal

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y la articulación de todo el Distrito, ha dispuesto de cuatro pantallas gigantes para que cartageneros y visitantes disfruten del encuentro que disputarán este sábado, 27 de junio, nuestra Selección Colombia contra Portugal, en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

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A las pantallas gigantes dispuestas el pasado martes, en la Villa Olímpica de la Avenida Pedro de Heredia y el Parque de Bicentenario, se sumarán mañana dos nuevos puntos de encuentro en la plaza principal de Manzanillo del Mar y la Plaza de los Coches (este último punto, en el marco del Posta Challenge).

Los puntos de encuentro abrirán sus puertas para que las familias cartageneras vivan una jornada de integración, alegría y respaldo a la Tricolor.

La programación iniciará desde las 5:00 de la tarde, permitiendo que los asistentes lleguen con tiempo y disfruten del ambiente previo al encuentro, previsto para las 6:30 p.m. La invitación es a convertir estos escenarios en una sola voz de apoyo para la Selección Colombia y para el talentoso volante cartagenero Jorge Carrascal, uno de los jugadores llamados a liderar al combinado nacional.

“Queremos que Cartagena siga demostrando que sabe reunirse alrededor de lo que nos une. El fútbol tiene esa capacidad de acercarnos, de hacernos vibrar por los mismos colores y de fortalecer el sentido de pertenencia por nuestro país. Los invitamos a disfrutar este partido en familia y con el mejor comportamiento”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La iniciativa busca seguir promoviendo el uso positivo de los espacios públicos y generar escenarios de convivencia ciudadana alrededor de eventos que despiertan el entusiasmo colectivo, fortaleciendo además los lazos entre comunidades de distintos sectores de la ciudad.