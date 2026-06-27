Cerca de 100 mil habitantes de Cartagena continuarán con racionamientos de agua / Camila Díaz

El sistema de acueducto de la ciudad continúa su proceso de estabilización y presenta mejoras en su operación, mientras avanzan dos proyectos estratégicos orientados a fortalecer el abastecimiento de agua.

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Las medidas temporales de ajuste en la distribución han tenido un efecto positivo en el comportamiento del sistema, al permitir una continuidad del servicio del 100% (24/7) para el 90 % de los usuarios de la ciudad.

En relación con el 10 % de la población que aún se encuentra bajo este esquema, la continuidad alcanza el 94% dado que cuentan con el servicio 158 horas de las 168 horas de la semana; Gracias a su implementación, algunos usuarios pasaron de un suministro intermitente con ausencia del servicio recurrente, a un esquema programado de sólo una suspensión semanal de 10 horas, lo que ha permitido una mejora en la equidad y regularidad del abastecimiento.

La empresa reafirma su compromiso de avanzar hacia la normalización total del servicio, con seguimiento permanente a los sectores que aún están bajo la medida temporal.

La programación seguirá aplicándose de forma rotativa y alternada en diversos sectores de la ciudad, en el horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., de lunes a domingo.

A continuación, se presenta el listado de barrios y sectores programados para el periodo comprendido entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2026:

Lunes 29 de junio de 2026

Las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la Vía al Mar, además de los corregimientos de Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Manzanillo del Mar; los condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de Las Américas, Terranova, Serena del Mar, Marlinda, Pontezuela, Bayunca, Ciudadela La Paz, Villas de Aranjuez, Parque de Bolívar, Ciudad del Bicentenario II Etapa, Albornoz, Pasacaballo, Membrillal y Arawa.

Olaya Herrera, sectores: Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, San José Obrero, Nuevo Porvenir y Comercio Doña Manuela.

Sectores de los siguientes barrios:

Olaya Herrera sector Stella, entre las diagonales 32 a la 32A y entre la diagonal 32A a la avenida Pedro Romero.

Las Palmeras de las manzanas 1 a la 40.

La Boquilla las calles 62A a la 103.

Martes 30 de junio de 2026

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco, sector Las Canteras; La María, sectores: Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; La Esperanza, sector Las Delicias.

Simón Bolívar, la Victoria, Torres, Florida Blanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamarí, Villa Rubia, César Flores, Villa Ángela; Flor del Campo, Colombiatón, Urbanización India Catalina, Portal de La Cordialidad y Urbanizaciones Ciudad del Bicentenario I Etapa.

Sectores de los siguientes barrios:

La Candelaria entre carreras 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral.

La Victoria sector Simón Bolívar entre las calles 4 a la 5 y las carreras 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66.

María Cano entre las calles 4F a la 5 y las carreras 78C a la 80.

Rosedal entre las calles 4G a la 5 y las carreras 78B a la 78C.

Nueva Delhi entre las calles 4C a la 5 y las carreras 80C a la 80D1.

La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77.

San Fernando entre las calles 5 a la 15 y las carreras 80C a la 83.

El Milagro entre las calles 14 a la 15 y carrera 61.

Miércoles 1 de julio de 2026

Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla sector El Progreso, Altos de San Isidro, Manzanares, 9 de Abril, El Pozón, Villas de la Candelaria, Portal de Alicante, Portal de la Terminal y Carioca Condominio.

Sectores de los siguientes barrios:

España entre calles 26D a la 29 y carreras 44A a la 47.

Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29F.

Escallón Villa entre las carreras 56 y 58 y entre la avenida el Consulado y la Pedro de Heredia.

La Campiña las viviendas entre las transversales 47 y 54, diagonal 30 y carrera 55.

Los Calamares manzanas 18 a la 24, 26 y 50

San Isidro entre la calle de El Pirata a la diagonal 24 y las transversales 52 a la 54.

El Bosque entre la transversal 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A.

Nuevo Chile calle La Unión manzana 1 y 2.

Calle El Progreso manzanas 5, 6, 7 y 8.

Calle Las Flores manzana 8.

Chile manzana 2.

Jueves 2 de julio de 2026

La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y Ternera.

Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, El Carmen, Las Delicias y El Rubí.

San José de Los Campanos, sectores: Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza y Villa Juliana, 3 de Junio, La Carolina, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I y II, Villa Andrea, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II; Urbanización Asturias.

Sectores de los siguientes barrios:

Calamares manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63.

Viernes 3 de julio de 2026

San Pedro Libertad, El Espinal, conjunto residencial Tequendama, Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María sectores: Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; La Esperanza, sector Las Delicias.

Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, El Campestre, El Golf, urbanización Altos de San Pedro, las Reinas, Minuto de Dios, Colegio Fe y Alegría sector El Progreso, La Central, El Carmelo.

Barrio Nuevo, Los Ciruelos, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, La Victoria sector India Catalina, La Sierrita I y II, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno; Nelson Mandela, los sectores: La Primavera, una parte de Los Deseos, Villa Andrea, 18 de Enero, 7 de Diciembre; Henequén y Colinas de Betania; Albornoz, Pasacaballo y Arawa.

Sectores de los siguientes barrios:

Torices, entre el Paseo Bolívar y el caño Juan Angola.

San Pedro en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

La María entre carreras 27A y 34 y calles 45 a la 53.

Vista Hermosa entre las diagonales 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

El corregimiento de La Boquilla desde la calle 62A hasta la 103.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 3C a la 4 y las carrera 69 a la 71.

La Victoria sector India Catalina.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 7C y las carreras 56 a la 66.

María Cano entre las calles 4 a la 4F y las carreras 78C a la 80.

Rosedal entre las calles 4 a la 4G y las carreras 78B a la 78C.

La Gaitana entre las calles 3J a la 3O y las carreras 77 a la 79A.

San Pedro Mártir entre las calles 3F a la 5 y las carreras 68A a la 68C.

San Pedro Mártir entre las calles 4 a la 4B y las carreras 67 a la 68.

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C.

El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53.

El Bosque entre avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A.

Nueva Delhi entre las calles 4 a la 4C y las carreras 80C a la 80D1.

Blas de Lezo manzanas 5 hasta la 17 y la 43 a la 45.

El Campestre manzanas 1 a la 7.

El Milagro calles 16 hasta la 21 y transversales 60 y 62.

San Pedro Mártir entre las calles 15 a la 5 y entre las carreras 66A y 68B.

La Victoria desde las calles 15 hasta la 4 y entre las carreras 68D y 70.

Sábado 4 de julio de 2026

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; Olaya Herrera, sectores: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, Nuevo Porvenir, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas y Nuevo Milenio.

Simón Bolívar, La Victoria, Camilo Torres, Florida Blanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, La Central, parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamarí, Villa Rubia, César Flórez, El Milagro entre las calles 14 a la 15 y carreras 61, Villa Ángela, Henequén y Colinas de Betania.

Sectores de los siguientes barrios:

La Candelaria entre la avenida Pedro Romero a la Perimetral y las carreras 38 a la 44C.

Chiquinquirá manzanas 1 a la 5, 11 a la 25, 43 a la 49, 57 a la 62.

Las Gaviotas manzanas 76 y 78.

Olaya Herrera, sector San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31B y carrera 60.

Los Alpes entre las transversales 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32.

La Victoria sector Simón Bolívar entre las calles 4 a la 5 y las carrera 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66.

María Cano entre las calles 4F a la 5 y las carreras 78C a la 80.

Rosedal entre las calles 4G a la 5 y las carreras 78B a la 78C.

La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77.

San Fernando entre las calles 5 a la 15 y las carreras 80C a la 83.

Domingo 5 de julio de 2026

Barrio Chino, La Quinta, Camino del Medio, Prado, Martínez Martelo, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque.

Sectores de los siguientes barrios:

El Bosque entre la diagonal 21 a la avenida Crisanto Luque y las transversales 36 a la 46.

El Bosque entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54.

Alto Bosque entre calle el Periodista y transversales 53 y 54.

San Isidro entre la avenida Crisanto Luque a la calle de El Pirata y las transversales 52 a la 54.

Nuevo Bosque entre las transversales 53C a la 54.