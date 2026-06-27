Capturan a dos presuntos sicarios armados en Villanueva

En el barrio Bronx, sector La Pradera, de Villanueva, la Policía Nacional les llegó hasta la madriguera a dos presuntos delincuentes que, según las investigaciones, estarían sembrando el miedo en el municipio. En un operativo de inteligencia y policía judicial fueron capturados en flagrancia alias “Luigi”, de 21 años, y alias “Botella”, de 27, cuando portaban un arma de fuego y munición.

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El procedimiento permitió la incautación de una pistola, un proveedor y 11 cartuchos calibre 9 milímetros, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como material probatorio dentro de la investigación.

De acuerdo con las labores investigativas, los capturados serían presuntos dinamizadores del tráfico local de estupefacientes y estarían vinculados a varios hechos de violencia registrados recientemente en el municipio de Villanueva, situación que venía siendo objeto de seguimiento por parte de los organismos de inteligencia.

Además, las autoridades establecieron que alias “Luigi” registra una anotación judicial como indiciado por el delito de homicidio. Por su parte, alias “Botella” presenta dos anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, una por lesiones personales y otra por acceso carnal violento.

“Con este resultado seguimos golpeando a quienes pretenden alterar la tranquilidad de los bolivarenses. No vamos a bajar la guardia y continuaremos adelantando operaciones de inteligencia y judiciales para capturar a los responsables de hechos delictivos y fortalecer la seguridad en todo el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los dos capturados, junto con el arma de fuego, la munición y los demás elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.