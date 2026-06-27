Capturado por presuntamente, agredir y amenazar de muerte a su expareja

En lugar de alistar la camiseta amarilla para ver el esperado partido entre la Selección Colombia y Portugal, un hombre de 49 años terminó haciendo maletas rumbo a responder ante la justicia. La Policía Nacional lo capturó por orden judicial en zona rural del municipio de María La Baja, señalado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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Se trata de Mijay Miguel Plaza Blanco, requerido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mahates mediante orden de captura expedida el pasado 16 de junio de 2026. La diligencia fue realizada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes hicieron efectiva la orden judicial.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en febrero de este año, cuando, presuntamente, el hoy capturado agredió física y verbalmente a su compañera sentimental, con quien sostuvo una relación por más de ocho años. Las autoridades también establecieron que la habría amenazado de muerte para obligarla a retomar la convivencia, diciéndole que “si no era de él, no sería de nadie”.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el compromiso institucional frente a este tipo de casos. “La violencia contra la mujer y al interior de las familias no tiene justificación. Invitamos a las víctimas a denunciar y les garantizamos que actuaremos con toda la capacidad investigativa para llevar a los responsables ante la justicia”, expresó el oficial.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía 61 Local de María La Baja, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Mientras miles de colombianos estarán pendientes del balón, él tendrá que concentrarse en su proceso judicial.