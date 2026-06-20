Fueyerías: un homenaje al bandoneón hecho por distintas generaciones
Este proyecto musical reúne a músicos de diferentes países y edades para resaltar la importancia de este instrumento.
Fueyerías: un homenaje al bandoneon hecho por distintas generaciones
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En A Vivir Que Son Dos Días nos acompañó el músico argentino Pablo Jaurena, un reconocido bandoneonista, compositor, director y docente argentino, una de las figuras más destacadas de la nueva generación del tango, el artificie de Fuyerias.
Jaurena compartió detalles de esta producción musical que conecta a intérpretes de distintas trayectorias y nacionalidades. El artista explicó que la iniciativa nació del deseo de crear un espacio de encuentro entre bandoneonistas consolidados y nuevas promesas del instrumento.
Pablo Jaurena destacó que uno de los principales propósitos del álbum es visibilizar a los artistas emergentes que han encontrado en el bandoneón una forma de expresión, demostrando cómo este instrumento, tradicionalmente asociado al tango, ha llegado a diferentes rincones del mundo e inspirado a nuevas generaciones.
El músico aseguró sentirse orgulloso de este trabajo, no solo por las oportunidades que ha abierto, sino también por la posibilidad de reunir en una misma producción a artistas de distintas edades y experiencias. Entre ellos se encuentra un intérprete a quien vio crecer musicalmente y que hoy forma parte de este proyecto, cerrando así un ciclo marcado por el aprendizaje, la admiración y el legado musical.
Con Fueyerías, Pablo reafirma el valor del bandoneón como un puente entre culturas, generaciones y sonidos, celebrando la vigencia de un instrumento que continúa conquistando escenarios alrededor del mundo.