Alias ‘Gleider’ fue capturado durante una persecución en el barrio 7 de Agosto

En desarrollo de las acciones operativas para combatir el hurto en todas sus modalidades, la Policía Nacional capturó a un hombre señalado de cometer un raponazo en el barrio 7 de Agosto.

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El procedimiento tuvo lugar en la calle 75 de este sector, donde fue capturado alias ‘Gleider’, de 24 años. Según las investigaciones preliminares, el hoy capturado habría hurtado un teléfono celular y varias prendas de oro a una mujer y posteriormente intentó escapar. La alerta oportuna de la comunidad permitió a los uniformados activar un plan candado que culminó con su ubicación y captura.

Durante el procedimiento fueron recuperados los elementos hurtados, cuyo valor supera los tres millones de pesos.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto, mientras que la víctima recuperó la totalidad de sus pertenencias.

Las investigaciones continúan para establecer si el detenido estaría relacionado con otros casos similares ocurridos recientemente en ese sector.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado 3.379 personas por diferentes delitos, entre ellas 547 por hurto.

“Nuestro compromiso es mantener una ofensiva permanente contra el hurto y demás delitos que afectan la tranquilidad de los cartageneros. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando para fortalecer la acción de las autoridades”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su invitación a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123.