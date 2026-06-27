Agenda en la Plaza de Variedades y el Parque Centenario para el puente festivo

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), prepararon una agenda especial para este fin de semana festivo, con actividades gratuitas pensadas para el disfrute de las familias cartageneras y los visitantes en dos puntos clave de la ciudad.

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La programación artística y cultural se concentrará en la Plaza de Variedades y el emblemático Parque Centenario, escenarios que se transformarán en espacios de encuentro a través de la música y las artes escénicas.

En el Parque Centenario las actividades comenzarán este sábado 27 de junio desde las 5:00 de la tarde con una presentación de saxofón, seguida de la obra de teatro “El aguijón y el secreto de Doña Iguana”. El domingo 28 de junio, en el mismo horario, el público podrá disfrutar nuevamente de las notas del saxofón y de la puesta en escena “Teatro: el aguijón y Kizzis con la tropa de trapo”. Para cerrar el puente festivo, el lunes 29 de junio a las 5:00 de la tarde, el parque recibirá las melodías de “Sunset Sax”.

Por su parte, la Plaza de Variedades ofrecerá una propuesta musical concentrada en el atardecer. Tanto el domingo 28 como el lunes 29 de junio, a partir de las 5:00 de la tarde, los asistentes podrán agendarse para vivir la experiencia musical de “Sunset Sax”, un espacio diseñado para conectar el talento local con la ciudadanía.

“Queremos que los cartageneros se apropien de estos espacios públicos que son de todos y para todos. Este fin de semana festivo es la oportunidad perfecta para encontrarnos en familia, apoyar el talento de nuestros artistas locales y vivir la cultura de una manera cercana, segura y alegre tanto en el Parque Centenario como en la Plaza de Variedades”, afirmó Shirley Tuñón, directora del IPCC.